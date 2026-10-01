معاون علمی اندیشکده ادبیات پایدرای گفت: تألیف منابع جامع و دانشگاهی برای رشته ادبیات پایداری در دستور کار قرار گرفته است؛ آثاری که با هدف تأمین منابع تخصصی مورد نیاز دانشگاه‌ها و تقویت نگاه پژوهش‌محور به این حوزه تهیه می‌شوند.

جواد کامور بخشایش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: ادبیات پایداری طی حدود دو دهه گذشته در دانشگاه‌ها جایگاه جدی‌تری پیدا کرده و در کنار شکل‌گیری این رشته، دانشجویان و استادان آن نیز افزایش یافته‌اند؛ اما یکی از چالش‌های این حوزه، نبود منابع جامع و مشخص برای تدریس دانشگاهی بوده است.

وی گفت: استادان برای تدریس مباحث ادبیات پایداری، بیشتر از منابع پراکنده و آثاری استفاده می‌کردند که با هدف آموزش دانشگاهی و بر اساس سرفصل‌های علمی این رشته تألیف نشده بودند.

معاون علمی اندیشکده ادبیات پایداری گفت: حوزه هنری در سال‌های اخیر با استفاده از ظرفیت استادان و پژوهشگران برجسته ادبیات پایداری، این کمبود را هدف قرار داده و طی حدود سه تا چهار سال گذشته، روند تألیف منابع تخصصی این رشته را دنبال کرده است. حاصل این تلاش، تألیف و نگارش شش عنوان کتاب با رویکرد دانشگاهی است؛ آثاری که با هدف استفاده در محیط‌های دانشگاهی و بر اساس معیار‌ها و استاندارد‌های پژوهش آکادمیک تدوین شده‌اند.

جواد کامور بخشایش گفت: گسترش ادبیات پایداری در سال‌های گذشته، حاصل فعالیت مجموعه‌ای از نویسندگان، استادان، پژوهشگران، مترجمان و ناشران این حوزه بوده است؛ اما در کنار تجربه‌های ادبی، نیاز به توسعه مطالعات پژوهش‌محور و علمی نیز بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی افزود: تجربه جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و شکل‌گیری مجموعه‌ای از رویداد‌ها و روایت‌های جدید نیز ضرورت توجه علمی به ادبیات پایداری را بیشتر کرده است. ثبت و بررسی ادبی این تجربه‌ها، علاوه بر تولید آثار روایی، به پژوهش‌های منسجم و منابع علمی نیاز دارد تا ابعاد مختلف این ادبیات در چارچوبی دانشگاهی بررسی شود.

معاون علمی اندیشکده ادبیات پایداری گفت: حرکت به سمت منابع دانشگاهی و استفاده از روش‌های علمی در پژوهش‌های ادبیات پایداری دنبال می‌شود؛ رویکردی که می‌تواند زمینه را برای توسعه مطالعات این رشته، تربیت پژوهشگران و تولید آثار تخصصی‌تر فراهم کند.

جواد کامور بخشایش افزود: تألیف منابع جدید برای دانشگاه‌ها همچنین می‌تواند ادبیات پایداری ایران را به معیار‌های علمی و پژوهشی رایج در مطالعات ادبی نزدیک‌تر کند و زمینه معرفی گسترده‌تر این آثار و پژوهش‌ها را در حوزه نشر و مطالعات ادبی فراهم آورد.