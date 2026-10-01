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همزمان با هفته دفاع مقدس، «اتاق نفس» در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرچک با هدف ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی برای پیشگیری از سقطهای قابل پیشگیری و حمایت از تداوم بارداری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هفته دفاع مقدس، «اتاق نفس» (نجات فرزندان سقط) شبکه بهداشت و درمان شهرستان با هدف ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی برای پیشگیری از سقطهای قابل پیشگیری و حمایت از تداوم بارداری افتتاح شد.
«اتاق نفس» (نجات فرزندان سقط) با رویکرد حمایت از مادر و جنین، خدمات مشاورهای و حمایتی را به مادران باردار و خانوادههایی که با چالشهای مرتبط با بارداری مواجه هستند، ارائه میکند.
در این مراسم بر تقویت خدمات مشاورهای، شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم به سقط و حمایت از خانوادهها برای تداوم بارداری تأکید شد.
درپایان این مراسم بااهدای لوح تقدیراز خانواده شهدای مدافع سلامت تقدیرشد.