به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم بیست و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های کشور که روز گذشته با پیروزی سپاهان اصفهان مقابل صید و ساحل لنگه (آتنا) آغاز شده بود، امروز پنجشنبه (۹ مهر) با برگزاری سه دیدار دیگر به پایان رسید.

در تهران، استقلال میزبان مقاومت شهرداری تبریز بود. آبی‌پوشان پایتخت از همان دقایق ابتدایی با ایجاد اختلاف گل، برتری خود را به حریف دیکته کردند و در ادامه نیز با حفظ روند مطلوب خود و مدیریت جریان مسابقه، موفق شدند به پیروزی ۳۶-۲۲ دست پیدا کنند. استقلال با این برد، دومین پیروزی خود در فصل جاری را جشن گرفت و مقاومت شهرداری تبریز نیز دومین شکست متوالی خود را تجربه کرد.

در استان فارس، زاگرس جنوبی که با کسب دو امتیاز از هفته نخست به مصاف یکتا افروز البرز رفته بود، در این دیدار نیز عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت. نماینده کازرون با ارائه نمایشی برتر، موفق شد حریف البرزی خود را ۲۸-۲۰ شکست دهد و با کسب دو امتیاز دیگر، چهار امتیازی شود. در سوی مقابل، یکتا افروز همچنان در انتظار کسب نخستین امتیاز خود در رقابت‌های این فصل باقی ماند.

در آخرین دیدار هفته دوم، دانشگاه آزاد قزوین در خانه به مصاف نفت و گاز گچساران رفت؛ رقابتی جذاب و نزدیک که در نیمه اول پایاپای دنبال می‌شد و در نهایت، این نفت و گاز گچساران بود که توانست با کسب پیروزی ۳۴-۲۵، شکست هفته گذشته خود را جبران کند و نخستین امتیازاتش در فصل جاری لیگ برتر را به دست آورد.

نتایج کامل دیدار‌های هفته دوم بیست و دومین دوره لیگ برتر هندبال بانوان به شرح زیر است:

چهارشنبه ۸ مهر

صید و ساحل لنگه (آتنا) ۲۷-۳۳ سپاهان اصفهان

پنجشنبه ۹ مهر

استقلال تهران ۳۶-۲۲ مقاومت شهرداری تبریز

زاگرس جنوبی کازرون ۲۸-۲۰ یکتاافروز البرز

دانشگاه آزاد قزوین ۲۵-۳۴ نفت و گاز گچساران

جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال بانوان در پایان هفته دوم نیز به صورت زیر است:

۱. زاگرس جنوبی کازرون، ۴ امتیاز

۲. فولاد مبارکه سپاهان، ۴ امتیاز

۳. استقلال تهران، ۴ امتیاز

۴. نفت و گاز گچساران، ۲ امتیاز

۵. دانشگاه آزاد قزوین، ۲ امتیاز

۶. صید و ساحل لنگه (آتنا)، بدون امتیاز

۷. یکتاافروز البرز، بدون امتیاز

۸. مقاومت شهرداری تبریز، بدون امتیاز