به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «میراث آتش‌نشان» به کارگردانی جیمز لی و فرانک سی، محصول مالزی، جمعه ۱۰ مهر ساعت ۱۰ از شبکه دو پخش می‌شود.

این فیلم داستان عامر، آتش‌نشانی جوان را روایت می‌کند که پس از از دست دادن استادش، با ترس و عذاب وجدان ناشی از بازگشت به صحنه عملیات مواجه است. او پس از این حادثه، برای بازگشت به فعالیت حرفه‌ای خود با چالش‌های روحی و شخصی روبه‌رو می‌شود.

در ادامه، وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک آسمان‌خراش، عامر را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد، او باید میان ترس‌های گذشته و مسئولیتی که در قبال حرفه و میراث پدر و استادش بر عهده دارد، تصمیم بگیرد.

«میراث آتش‌نشان» روایتی درباره شجاعت، مسئولیت‌پذیری و مواجهه با ترس‌های گذشته است.

بن امیر، ناس تی، هنلی هی، هریر عثمان و امر الفین در این فیلم بازی کرده‌اند.

مستند «ضیافت» با معرفی حضرت آیت الله سید صدرالدین صدر، امشب ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف پخش می‌شود.

سید صدرالدین صدر در ‏۱۲۹۹ هجری قمری در کاظمین دیده به ‏جهان گشود و هنگامی که پدر بزرگوارش به کربلا هجرت کرد، او نیز به حریم ‏امام حسین (ع) منتقل شد و از محضر پدر و دیگر استادان این دیار بهره برد. سپس به سفارش پدر برای تکمیل تحصیلات، رهسپار نجف شد و از بزرگانی ‏چون آیت ‏الله ملا محمدکاظم خراسانی دانش آموخت. سید صدر در ‏۱۳۳۹ هجری قمری رهسپار ایران شد و حدود شش سال در جوار بارگاه ملکوتی علی ‏بن موسی ‏الرضا (ع) به تدریس پرداخت. این فقیه پارسا، پس از مدتی به نجف رفت و در درس میرزا محمدحسین نائینی شرکت کرد، سپس به ایران بازگشت و در قم به تدریس و وعظ پرداخت. آیت الله سید صدرالدین صدر پس از عمری مجاهدت در راه دین و تالیف آثار ارزنده علمی بسیار سرانجام در ۱۹ ربیع الثانی سال ۱۳۷۳ هجری قمری، مقارن با ۵ آذر ۱۳۳۲ در شهر قم دعوت حق را لبیک گفت و پیکر پاکش در بارگاه ‏منور حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.