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رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت بر معرفی گستردهتر رشته ادبیات پایداری تأکید کرد و گفت: باید زمینه آشنایی و دسترسی بیشتر جوانان به این رشته در دانشگاههای کشور فراهم شود.
مهدی امیریان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: رشته در حال حاضر در دانشگاهها تدریس میشود، اما هنوز بسیاری از جوانان از ظرفیتها و امکان تحصیل در این حوزه اطلاع کافی ندارند و لازم است برای معرفی بیشتر آن در سطح کشور اقدام شود.
وی افزود: گسترش این رشته میتواند زمینه پرورش نخبگان، پژوهشگران و استعدادهای جوانی را فراهم کند که در آینده در حوزه ادبیات پایداری فعالیت خواهند کرد.
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت، تولید کتابهای مرجع و دانشگاهی را یکی از نیازهای مهم این رشته دانست و گفت: این منابع میتوانند بنیه علمی رشته را تقویت کنند و مبنایی برای تهیه جزوات، سرفصلها و نظام موضوعات پژوهشی قرار بگیرند.
آقای مهدی امیریان گفت: همچنین با شکلگیری نظام موضوعات، دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری میتوانند موضوعات مهم و بهروز حوزه ادبیات پایداری را در پایاننامهها و رسالههای خود دنبال کنند و به توسعه پژوهش در این حوزه کمک کنند.
وی همچنین به درس دو واحدی دفاع مقدس در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: این درس بهعنوان یک درس عمومی و اجباری در دانشگاههای کشور ارائه میشود و استادان آن نیز از سوی بنیاد راهبری میشوند.
آقای مهدی امیریان افزود: تولید منابع این درس نیز در بنیاد و سازمان تخصصی ادبیات و تاریخ دفاع مقدس و مقاومت دنبال میشود و این ظرفیت میتواند دانشجویان را با موضوعات دفاع مقدس و ادبیات پایداری آشنا کند و زمینه علاقهمندی آنها برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر این رشته را فراهم آورد.