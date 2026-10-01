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مهدی بالی با پیروزی در دیدار ردهبندی به مدال برنز کشتی فرنگی آسیا رسید و سجاد عباسپور از کسب مدال بازماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی بالی فرنگیکار مازندرانی با پیروزی در دیدار ردهبندی رقابتهای کشتی فرنگی آسیا به مدال برنز رسید و سجاد عباسپور از کسب مدال بازماند.
مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم پس از پیروزی برابر حریف عربستانی در دور نخست و شکست حریف قرقیزستانی در مرحله یکچهارم نهایی، به نیمهنهایی رسید.
بالی در مرحله نیمهنهایی با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ برابر یوری ناکازاتو از ژاپن شکست خورد و به دیدار ردهبندی راه یافت.
این فرنگیکار مازندرانی در دیدار ردهبندی مقابل اسلام قلیاف از قزاقستان به پیروزی رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.
سجاد عباسپور دیگر نماینده مازندران در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز پس از پیروزی ۵ بر ۳ برابر حریف چینی در دور نخست و برتری یک بر یک مقابل سومیت از هند در دور دوم، راهی مرحله نیمهنهایی شد.
عباسپور در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۴ برابر علیشیر ازبکستان شکست خورد و به دیدار ردهبندی راه یافت.
عباسپور در دیدار ردهبندی نیز با نتیجه ۷ بر ۴ مقابل حریف ژاپنی شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند.
در پایان رقابتهای این دو وزن، سهم فرنگیکاران مازندرانی یک مدال برنز بود که توسط مهدی بالی به دست آمد.