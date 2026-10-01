مهدی بالی با پیروزی در دیدار رده‌بندی به مدال برنز کشتی فرنگی آسیا رسید و سجاد عباسپور از کسب مدال بازماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی بالی فرنگی‌کار مازندرانی با پیروزی در دیدار رده‌بندی رقابت‌های کشتی فرنگی آسیا به مدال برنز رسید و سجاد عباسپور از کسب مدال بازماند.

مهدی بالی در وزن ۹۷ کیلوگرم پس از پیروزی برابر حریف عربستانی در دور نخست و شکست حریف قرقیزستانی در مرحله یک‌چهارم نهایی، به نیمه‌نهایی رسید.

بالی در مرحله نیمه‌نهایی با نتیجه نزدیک ۵ بر ۴ برابر یوری ناکازاتو از ژاپن شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

این فرنگی‌کار مازندرانی در دیدار رده‌بندی مقابل اسلام قلی‌اف از قزاقستان به پیروزی رسید و مدال برنز را از آن خود کرد.

سجاد عباسپور دیگر نماینده مازندران در وزن ۶۰ کیلوگرم نیز پس از پیروزی ۵ بر ۳ برابر حریف چینی در دور نخست و برتری یک بر یک مقابل سومیت از هند در دور دوم، راهی مرحله نیمه‌نهایی شد.

عباسپور در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۴ برابر علیشیر ازبکستان شکست خورد و به دیدار رده‌بندی راه یافت.

عباسپور در دیدار رده‌بندی نیز با نتیجه ۷ بر ۴ مقابل حریف ژاپنی شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند.

در پایان رقابت‌های این دو وزن، سهم فرنگی‌کاران مازندرانی یک مدال برنز بود که توسط مهدی بالی به دست آمد.