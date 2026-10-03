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نویسنده کتاب کودک و نوجوان، ناهید حسن پور با ۱۶ عنوان کتاب به زندگینامه شهدا و وقایع تاریخی پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حسن پور از انگیزه خود برای تالیف این کتابها گفت: برای انتقال تجربیات و ارزشهای دفاع مقدس به نسل جدید باید از ابزار هایی، چون داستان و ماجراجویی استفاده کرد.
وی افزود: تمام تلاش نویسنده هایی، چون من به تصویر کشیدن ابعاد زندگی شهدا در قالب داستانهای کوتاه و جذاب برای نسل جدید است تا بتوانند با این شهدا ارتباط پیدا کرده و شخصیت خود را بر پایهی این ارزشها بسازند.
از جمله آثار این نویسنده میتوان به کتاب کوچه شادی با موضوع خاطرات سردار شهید مصطفی ردانی پور، کتاب گربه نجات شامل چند داستان از چند شهید، کتاب قهرمان شو در مورد زندگی سردار شهید امیرعلی حاجی زاده و کتاب جشن ستارهها در مورد سردار شهید قاسم سلیمانی نام برد.
این نویسنده در آخرین تالیفات خود به زندگی شهدای جنگ تحمیلی سوم پرداخته است.