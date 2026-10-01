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عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر اقدام نظامی جدیدی علیه ایران صورت بگیرد، جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط و ابعاد تهدید پاسخ خواهد داد. در چنین شرایطی، دامنه واکنش ایران میتواند فراتر از محدوده جغرافیایی کشور باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما نادری، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی در برنامه نبرد هرمز شبکه خبر با اشاره به پیام دکتر رضایی درباره وابستگی برخی کشورهای منطقه به آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تأمین امنیت خود، گفت: پیام آقای رضایی روشن و صریح بود. برخی حاکمان کشورهای اسلامی، با وجود مخالفت مردمشان با سیاستهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، همچنان به این سیاستها وابستهاند.
وی افزود: این کشورها باید بدانند که صبر راهبردی ایران حد و مرزی دارد. جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تلاش کرد با در نظر گرفتن ملاحظات همسایگی، از گسترش تنش با کشورهای منطقه جلوگیری کند؛ زیرا جنگها پایان مییابند، اما روابط همسایگی ادامه دارد.
نادری با اشاره به گزارشهای مربوط به نشست اخیر نخستوزیر رژیم صهیونیستی در امارات متحده عربی و احتمال حضور نمایندگانی از برخی کشورهای منطقه، اظهار کرد: اگر این گزارشها و هماهنگیهای احتمالی علیه ایران تأیید شود، موضوع از منظر امنیت منطقهای اهمیت جدی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: ادامه همراهی با سیاستهای خصمانه علیه ایران و مشارکت در اقداماتی که امنیت کشورمان را تهدید میکند، میتواند پیامدهای جدی به دنبال داشته باشد. کشورهای منطقه باید در سیاستهای خود بازنگری کنند و اجازه ندهند خاک و امکاناتشان در خدمت اقدامات نظامی علیه دیگر کشورهای منطقه قرار گیرد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق گفت: این اتفاق را نمیتوان صرفاً یک خروج معمولی تلقی کرد و باید فشارهای سیاسی و اجتماعی و مقاومت گروههای مختلف عراقی را نیز در نظر گرفت.
نادری افزود: آمریکا از سال ۲۰۰۱ با استقرار نیروهای خود در افغانستان و سپس از سال ۲۰۰۳ در عراق، راهبرد حضور مستقیم نظامی در منطقه را دنبال کرد. یکی از اهداف این حضور، افزایش نفوذ واشنگتن در منطقه و اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران و دیگر بازیگران منطقهای بود.
وی ادامه داد: تحولات سالهای گذشته و مقاومت مردم و گروههای منطقه، محدودیتهای این راهبرد را آشکار کرده است. خروج نیروهای آمریکایی از عراق، پس از بیش از دو دهه حضور نظامی، از نظر سیاسی و راهبردی اهمیت دارد.
نادری تصریح کرد: این تحول را باید در چارچوب مخالفت بخشهایی از جامعه عراق با حضور نظامی آمریکا و مطالبات گروههای سیاسی این کشور بررسی کرد. با این حال، از نظر ما، این روند هنوز کامل نیست و درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در بخشهایی از عراق نیز ابهاماتی وجود دارد.
نادری با اشاره به احتمال بازگشت نیروهای آمریکایی به عراق در آینده گفت: آمریکا در صورت فراهم بودن شرایط سیاسی و امنیتی و نبود ممانعت از سوی مردم و گروههای مقاومت، ممکن است در مقاطع مختلف برای بازگشت به منطقه تلاش کند. با توجه به سابقه رفتاری آمریکا، این احتمال را نمیتوان منتفی دانست.
وی افزود: خروج اعلامشده نیروهای آمریکایی به معنای پایان کامل حضور آنها در عراق نیست و ممکن است بخشی از نیروها یا ظرفیتهای نظامی و اطلاعاتی همچنان در منطقه باقی بمانند.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: کاهش حضور آشکار نیروهای آمریکایی در پایگاههای عراق، تحول مهمی به شمار میرود و نشاندهنده تأثیر فشارهای سیاسی و امنیتی بر ادامه حضور نظامی آنهاست.
نادری با بیان اینکه افکار عمومی کشورهای منطقه میتواند بر تصمیم دولتها درباره میزبانی از پایگاههای نظامی آمریکا تأثیر بگذارد، گفت: بخشهایی از مردم منطقه با اشغالگری و مداخلات نظامی آمریکا مخالفاند و نسبت به حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی نیز انتقاد دارند.
وی افزود: این نگرشها در تحولات اخیر منطقه و واکنشهای مردمی به جنگ نیز قابل بررسی است. از این منظر، کاهش حضور نظامی آمریکا در عراق میتواند بحث درباره ضرورت بازنگری در میزبانی از پایگاههای این کشور را در دیگر کشورهای منطقه تقویت کند.
نادری تصریح کرد: پایگاههای نظامی آمریکا از نگاه ایران، در صورت استفاده برای حمله به خاک کشورمان، بخشی از تهدید امنیتی محسوب میشوند. بنابراین، کاهش یا پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه میتواند در محاسبات امنیتی کشورهای منطقه مؤثر باشد.
وی خاطرنشان کرد: تصمیم دولتها درباره ادامه میزبانی از نیروهای آمریکایی، علاوه بر افکار عمومی، به ملاحظات سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنها نیز بستگی دارد.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به نزدیک شدن انتخابات میاندورهای آمریکا و انتخابات کنست رژیم صهیونیستی گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی را نمیتوان بهطور کامل از یکدیگر جدا دانست؛ همانطور که در درگیریهای گذشته نیز هر دو طرف در تقابل با ایران نقش داشتهاند. با این حال، ممکن است در اهداف و شیوههای عملیاتی آنها تفاوتهایی وجود داشته باشد.
نادری افزود: به اعتقاد من، هدف اصلی هر دو طرف وارد کردن ضربه به جمهوری اسلامی ایران است؛ اما نتانیاهو ممکن است به دنبال گسترش دامنه درگیری باشد و ترامپ نیز ممکن است در پی اقدامی محدود با هدف ایجاد دستاورد سیاسی برای خود باشد.
وی تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آمادگی لازم برای دفاع از کشور را دارند. توانمندیهای موشکی و نظامی کشور نیز در حال توسعه است و به گفته مسئولان، برخی از نواقص گذشته برطرف شدهاند.
نادری خاطرنشان کرد: اگر اقدام نظامی جدیدی علیه ایران صورت بگیرد، جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط و ابعاد تهدید پاسخ خواهد داد. در چنین شرایطی، دامنه واکنش ایران میتواند فراتر از محدوده جغرافیایی کشور باشد و مواضع و ظرفیتهای نظامی طرف مقابل در منطقه و خارج از منطقه را نیز دربر بگیرد.