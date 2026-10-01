دو عابر پیاده با سن‌ تقریبی ۴۰ و ۷۰ سال به علت برخورد با خودرو در شهر اراک جان باختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: به علت برخورد یک دستگاه تریلی با عابر پیاده در زیرگذر جاده فراهان، تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ پایگاه بانو ظفرمند به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه، عابر پیاده که مردی حدوداً ۴۰ ساله بود، بر اثر شدت جراحات وارده در صحنه جان باخت.

همچنین، در پی اعلام حادثه برخورد یک دستگاه خودرو با عابر پیاده، حوالی شهرک امیرکبیر و در محدوده بلوار آنجفی، بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه اورژانس امام علی (ع) به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه، خانمی حدوداً ۷۰ ساله بر اثر شدت جراحات دچار ایست قلبی ـ تنفسی شده بود که کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله عملیات احیای قلبی ـ ریوی را آغاز کردند و پس از انجام اقدامات درمانی و احیایی، وی را به بیمارستان خوانساری اراک منتقل کردند.

با وجود تلاش کارشناسان اورژانس و کادر درمان بیمارستان، متاسفانه این مصدوم جان خود را از دست داد.