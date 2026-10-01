کارشناس اقتصاد کشاورزی، حضور فعالان اقتصادی و کارآفرینان روستایی و عشایر در نمایشگاه‌های تخصصی را فرصتی مناسب برای ارتقاء فعالیت‌های اقتصادی روستائیان و عشایر کشور خواند و گفت: کارآفرینان روستایی می‌توانند از این فرصت‌ها برای گسترش فعالیت‌های خود بهره ببرند.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، در آستانه فرا رسیدن روز ملی روستا و عشایر و آغاز به کار ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری، مجتبی روحی، کارشناس اقتصاد کشاورزی از کارآفرینان و تولیدکنندگان روستایی خواست با حضور فعالانه در این رویداد ملی، علاوه بر معرفی محصولات و دستاوردهای خود، زمینه همکاری با صنایع مرتبط و به ویژه شرکت های دانش بنیان را فراهم سازند.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه علاوه بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بسیاری از تعاونی‌ها، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی و مجموعه‌های مرتبط با توسعه روستایی و عشایری نیز حضور خواهند داشت، تصریح کرد: کارآفرینان روستایی و عشایر ممکن است در طول سال نتوانند با مدیران و یا مسئولان این نهادها ملاقات کنند، اما این نمایشگاه فرصتی مهیا می کند تا این دو بخش بتوانند ارتباط رو در رو داشته باشند.

روحی با اشاره به جذابیت بسیاری از محصولات روستایی و عشایری برای عموم مردم، اظهار داشت: محصولات بومی و محلی نقاط مختلف ایران به ویژه مواد غذایی سال هاست که مورد توجه همگانی قرار دارد و اغلب آنها به عنوان سوغات هر منطقه، شهرت ملی و حتی جهانی دارند، اما با این حال رونق اقتصادی آنها متناسب با نیاز جامعه نیست و ضرورت دارد که با بکار گیری روش های نوین اقتصادی، بازار این محصولات پر رونق تر شود.

وی افزود: برای این امر گاهی به سرمایه گذاری هایی نیاز است که کارآفرین و یا تعاونی روستایی از عهده آن بر نمی آید و اینجا وجود سرمایه گذاران اهمیت می یابد، و بهترین جایی که می توان این دو گروه را در کنار هم دید، رویدادهایی مانند همین نمایشگاه است.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی از سرمایه گذاران و صاحبان صنایع کشور نیز خواست تا با توجه به ظرفیت بالای اقتصادی محصولات بومی و محلی، به ویژه مواد غذایی و صنایع دستی، نسبت به مشارکت در تولید و عرضه محصولات بومی، صنایع‌دستی، دستاورد‌های کشاورزی و دامپروری، گردشگری روستایی و فناوری‌های نوین توجه بیشتری داشته باشند.



ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری با عنوان روستا آباد ۱۴۰۵ از پنجشنبه هفته آینده ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵ دایر می‌شود و در آن تولیدکنندگان و کارآفرینان روستایی و عشایر جدیدترین ظرفیت‌ها، محصولات و توانمندی‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مناطق روستایی و عشایری کشور را در معرض دید عموم هموطنان قرار می‌دهند.

علاوه بر فعالان اقتصادی، در این دوره از نمایشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان نیزبه معرفی فناوری‌ها و راهکار‌های نوآورانه قابل استفاده در توسعه پایدار روستا‌ها و جوامع عشایری خواهند پرداخت.

محصولات و خدمات فناورانه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت منابع آب، صنایع غذایی، فناوری‌های تولید و فرآوری، گردشگری هوشمند و راهکار‌های توسعه کسب‌وکار‌های محلی از جمله مواردی است که در روستاآباد امسال عرضه می‌شود.