وزیر ارتباطات در نشست شورای اداری سمنان با اشاره به اهمیت فناوری گفت: یکی از پایه‌های مهم اقتدار کشور، حوزه فناوری است و توسعه فناوری در حوزه‌های فضایی، ارتباطات، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان، از پایه‌های پایدار اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز (نهم مهر) در نشست شورای اداری استان سمنان با قدردانی از نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های مختلف کشور در دفاع از ایران، اظهار کرد: در کنار دفاع و مقاومت، دیپلماسی و گفت‌و‌گو نیز در امتداد دفاع از کشور قرار دارد و هنر آن است که اقتدار ایجادشده را تثبیت کنیم.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در مجامع بین‌المللی بر اهمیت فناوری، افزود: یکی از پایه‌های مهم اقتدار کشور، حوزه فناوری است و توسعه فناوری در حوزه‌های فضایی، ارتباطات، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های دانش‌بنیان، از پایه‌های پایدار اقتدار جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

خدمت صادقانه به مردم؛ وظیفه مدیران در مسیر اقتدار کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات مردم، گفت: باید در مسیر خدمت صادقانه به مردم، هر آنچه در توان داریم به کار بگیریم و برای باز کردن گره‌های زندگی مردم تلاش کنیم.

هاشمی با اشاره به همراهی مردم در شرایط دشوار کشور، ادامه داد: در شرایط جنگی، با وجود همه دشواری‌ها و فشار‌های اقتصادی، خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشد و این موضوع نشان‌دهنده انسجام و همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌های مختلف کشور است.

وی افزود: در شرایط جنگ، طبیعتاً فشار‌های اقتصادی و تورم وجود دارد و باید تلاش کنیم به معیشت مردم کمک شود؛ این تلاش و جهاد اگر از جهاد نخست مهم‌تر نباشد، قطعاً کمتر نیست.

هاشمی با بیان اینکه اتفاقات اخیر نگاه بسیاری از کشور‌های جهان به ایران را تغییر داده است، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و گفت: باید این سرمایه را قدر بدانیم و از اختلاف و دوگانگی پرهیز کنیم.

بهره‌برداری از ۱۱۲ پروژه ارتباطی در سمنان

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افتتاح ۱۱۲ پروژه ارتباطی در استان سمنان، گفت: بیش از یکصد و ۱۲ پروژه ارتباطی در این استان به صورت رسمی به بهره‌برداری می‌رسد و در دولت چهاردهم حدود ۲.۵ همت در حوزه ارتباطات استان سمنان سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: بخشی از این دستاورد‌ها حاصل تلاش همکاران حوزه ارتباطات و بخش مهمی نیز نتیجه همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان و رفع موانع و گره‌های موجود با محوریت استاندار سمنان است.

هاشمی با بیان اینکه مسیر توسعه ارتباطات در استان سمنان با جدیت ادامه خواهد یافت، تصریح کرد: رشد زیرساخت‌های ارتباطی کشور در لایه‌های مختلف، در بسیاری از شاخص‌ها صددرصد و بیشتر بوده و این موضوع نشان می‌دهد مسیر رشد کشور حتی در شرایط جنگی و دشوار نیز متوقف نشده است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این اقدامات در سکوت و بدون انعکاس رسانه‌ای گسترده انجام شده، اما اتفاقات رقم‌خورده در حوزه ارتباطات، دستاورد‌های ویژه‌ای بوده که با همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌های مختلف محقق شده است.

فضای مجازی؛ بخشی از زندگی واقعی مردم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و در کنار آن توجه به تولید محتوا و آموزش، گفت: برنامه «ایران دیجیتال» با محوریت دانش‌آموزان دوره متوسطه اول در حال اجراست و چهار میلیونی شدن کاربران این طرح، که اخیراً با حضور رئیس‌جمهور اعلام شد، یک اتفاق مهم است.

هاشمی افزود: استان سمنان در شاخص‌های مختلف مرتبط با «ایران دیجیتال» و آموزش فرزندان برای استفاده مؤثر و حداکثری از ظرفیت فضای مجازی، وضعیت مناسبی دارد که قابل تقدیر است.

وی فضای مجازی را بستری ارزشمند و دارای ظرفیت عظیم دانست و تصریح کرد: همه ما در هر جایگاه و با هر مأموریتی باید از ظرفیت فضای مجازی استفاده حداکثری کنیم.

وزیر ارتباطات با اشاره به دیدگاه رهبر شهید درباره فضای مجازی، اظهار کرد: نگاه ما نباید صرفاً به فضای مجازی به عنوان یک ابزار فنی برای بستن یا باز کردن محدود شود، بلکه باید از ظرفیت این فضا به شکل مؤثر و حداکثری استفاده کنیم.

وی ادامه داد: فضای مجازی امروز بخشی از فضای حقیقی زندگی مردم است و چند برابر بزرگ‌تر از فضای فیزیکی شده است؛ بنابراین همه ما باید برای استفاده صحیح و مؤثر از این ظرفیت کمک کنیم.

تکمیل پوشش ارتباطی روستا‌های سمنان در مسیر اجرا

هاشمی همچنین با اشاره به وضعیت پوشش ارتباطی روستا‌های استان سمنان، گفت: با افتتاح اخیر، پوشش ارتباطی حوزه انتخابیه رودبار به طور کامل به پایان رسیده است و امیدواریم این مسیر در سراسر استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل شود.

وی افزود: با محوریت همراه اول، روستای شهید عبداللهیان نیز تا پایان مهرماه به صورت رسمی افتتاح خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ابراز امیدواری کرد: همه ما بتوانیم در مسیری که شهدای عزیز ترسیم کرده‌اند، برای خدمت صادقانه به مردم گام برداریم.

در. ابتدای این جلسه نمایندگان حوزه انتخابیه شهر‌های مختلف استان سمنان با تقدیر از اقدامات وزارت ارتباطات در پایداری شبکه در ایام جنگ و توسعه ارتباطات روستایی به برخی از مشکلات نیز اشاره کردند.

همچنین در این جلسه گزارشی از وضعیت ارتباطات استان، پیشرفت جی نف و توسعه ارتباطات روستایی ارائه شد و نمایندگان اپراتور‌های همراه در استان سمنان گزارشی از وضعیت این استان در این حوزه‌ها ارائه کردند.

وزیر ارتباطات در این جلسه سند تحول دیجیتال استان سمنان را نیز رونمایی کرد و در ابتدای این جلسه نیز ازخانواده شهید مرتضی درباری که در اسفندماه ۱۴۰۴ به شهادت رسیده بود تقدیر کرد.