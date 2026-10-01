به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی در آستانه «روز ملی نخبگان» با حضور در منزل خانواده شهید شمخانی، ضمن ابلاغ سلام سرلشکر پاسدار علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا(ص)، با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در حفظ امنیت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: شهدا با ایثار جان خویش، امنیت و آرامش را به ملت ایران هدیه دادند و در این میان، بزرگ‌مردانی همچون شهید شمخانی با اخلاص و درایت، نقشی ماندگار در تاریخ دفاعی و امنیتی این سرزمین ایفا کردند.

سردار شکارچی با مرور دوران خدمت شهید شمخانی، به‌ویژه در هشت سال دفاع مقدس و دوران مسئولیت خطیر ایشان در وزارت دفاع و نقش آفرینی در شورای عالی امنیت ملی و شورای دفاع تصریح کرد: شهید شمخانی از نخبگانی بود که توانست با مدیریت جهادی، رویکردی راهبردی در ارتقای توان بازدارندگی کشور ایجاد کند؛ همین مجاهدت‌های بی‌وقفه و موفقیت‌های راهبردی بود که خشم و کینه دشمنان قسم‌خورده انقلاب اسلامی را برانگیخت.

وی افزود: شهادت، پایانِ راهِ مجاهدان فی‌سبیل‌الله نیست، بلکه پاداشِ نهاییِ مجاهدت‌های خالصانه شهیدان والامقام است.

در پایان این دیدار، سردار شکارچی با ابراز ارادت به ساحت خانواده معظم شهید، ضمن تقدیم لوح سپاسِ سرلشکر علی عبداللهی، صبر و استقامت خانواده‌های شهدا را الگویی ممتاز برای جامعه دانست و ابراز امیدواری کرد که تداوم راه نورانی شهیدان، همواره موجب تعالی و افزایش قدرت دفاعی کشور گردد.