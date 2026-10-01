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اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید در روز جمعه دهم مهر هشدار زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی از فردا ظهر جمعه لغایت اواخر این روز احتمال وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید همراه با تند بادهای لحظهای و برخاستن گردوخاک محلی در مناطق غرب، جنوب غرب، جنوب و مرکزی استان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری با اشاره به احتمال کاهش دید افقی، افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلایندههای گرد و خاک و احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت ادامه داد: توصیه میشود احتیاط در تردد غیر ضروری بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان و اتخاذ تمهیدات لازم توسط مسئولان مربوطه انجام شود.