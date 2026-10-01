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وزارت دفاع ترکیه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: پایگاه بعشیقه-زلیکان که از سال ۲۰۱۵ برای مبارزه با داعش مورد استفاده نیروهای مسلح ترکیه قرار داشت، به صورت مرحلهای و طبق توافق به مقامات عراقی تحویل داده میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ در این بیانیه درباره تحویل پایگاه بعشیقه-زلیکان در عراق به مقامات عراقی، اعلام شد: از اقداماتی که دولت مرکزی عراق در دوره اخیر برای برقراری حاکمیت دولت در سنجار انجام داده، استقبال میکنیم. ارزیابی ما این است که اقدامات مذکور به عادیسازی منطقه، ایجاد محیط امنیت و ثبات و شکلگیری منطقهای عاری از تروریسم کمک خواهد کرد.
در ادامه تصریح شد: تصمیم گرفته شده پایگاه بعشیقه-زلیکان که از سال ۲۰۱۵ به درخواست مقامات عراقی و در چارچوب مبارزه با گروه تروریستی داعش از سوی نیروهای مسلح ترکیه مورد استفاده قرار گرفته، با توجه به پیشرفتهای حاصلشده در اقدامات امنیتی دولت مرکزی عراق در سنجار، مطابق سازوکار و جدول زمانی توافقشده، بهصورت مرحلهای به مقامات عراقی تحویل داده شود.
در این بیانیه تاکید شد: ترکیه همانند گذشته، امروز نیز در تامین امنیت و ثبات منطقه در کنار همسایه خود عراق است. در تماسها و دیدارهایی که در دوره آینده انجام خواهد شد، برنامهریزی شده است اقداماتی برای ارتقای همکاریهای نظامی و امنیتی میان ترکیه و عراق به سطحی بسیار بالاتر انجام شود. ما به حمایت از نیروهای مسلح عراق در چارچوب توافقهای دوجانبه در زمینههای افزایش ظرفیت نظامی، اشتراکگذاری تجربه و تخصص در مبارزه با تروریسم، آموزش نظامی و همکاری در صنایع دفاعی ادامه خواهیم داد.