بازدید معاون وزیر میراث فرهنگی از ایزدخواست آباده در شمال فارس

معاون میراث فرهنگی در سفر خود به ایزدخواست از موزه مردم شناسی، اقامتگاه‌های بومگردی، بازارچه صنایع دستی و آثار تاریخی این شهر بازدید کرد.