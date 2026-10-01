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معاون میراث فرهنگی در سفر خود به ایزدخواست از موزه مردم شناسی، اقامتگاههای بومگردی، بازارچه صنایع دستی و آثار تاریخی این شهر بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،ضرغامی در سفر خود به ایزدخواست گفت: این شهر نماد هویت تاریخی در استان فارس است.
او مشکلات هنرمندان صنایع دستی را مورد بررسی قرار داد و گفت: با قرار دادن تسهیلات لازم بخشی از مشکلات هنرمندان در ایزدخواست را مرتفع خواهیم کرد.
او همچنین بیان کرد: برای ساماندهی قلعه ساسانی جلسه مشترکی با میراث فرهنگی- فرمانداری و شهرداری این شهر برگزار میکنیم.