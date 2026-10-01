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ساخت دو مجتمع گردشگری با متراژ ۱۵ هزار متر مربع در بستک آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان هرمزگان گفت: مجتمع گردشگری فتویه با ۵ هزار مترمربع مساحت و بیش از ۹۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی و مجتمع گردشگری جناح نیز با ۱۰ هزار متر مربع و سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان ساخته میشود.
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عادل شهرزاد افزود: با بهره برداری از این دو مجتمع برای ۴۶ تَن اشتغالزایی میشود.
وی گفت: این مجتمعهای گردشگری در مدت دو سال ساخته میشوند.