رئیس‌کل دادگستری استان لرستان، در رأس هیئتی قضایی و با حضور در شهرستان الیگودرز، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف دادگستری این شهرستان، بر لزوم ارتقای اتقان آرا، کاهش اطاله دادرسی و خدمت‌رسانی به مردم به‌عنوان اولویت‌های دستگاه قضایی تأکید کرد.

در حاشیه این بازدید، با اشاره به اهمیت بازرسی‌های مستمر از حوزه‌های قضایی سراسر استان اظهار کرد: یکی از شاخص‌های اصلی دادگستری استان در ارزیابی ها، بررسی دقیق پرونده‌ها با تمرکز بر دو محور کلیدی اتقان آرا و علل اطاله دادرسی است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عمران علی محمدی

وی گفت:هدف از این بازدیدها شناسایی چالش‌ها در مسیر دادرسی است، دادگستری لرستان در تلاش است که خدمت رسانی به مردم را تسهیل کرده و دقت و کیفیت احکام صادره را به بالاترین سطح برساند.

رئیس کل دادگستری لرستان با تأکید بر جایگاه والای مردم در نظام اسلامی افزود: تکریم ارباب‌رجوع در قوه قضاییه یک اولویت جدی و راهبردی است. رضایت کامل مردم از خدمات ارائه‌شده در دستگاه قضایی، یکی از معیارهای اصلی ارزیابی همکاران ماست. دادگستری باید پناهگاه امن مردم باقی بماند و همکاران قضایی و اداری می بایست با سعه‌صدر و اخلاق نیکو، پاسخگوی مراجعین باشند.

علی‌محمدی با ابراز رضایت از عملکرد حوزه قضایی الیگودرز در شش‌ماهه‌ی اول سال جاری تصریح کرد: بحمدالله همکاران ما در شهرستان الیگودرز با مجاهدت، پاک‌دستی و اخلاص عمل، عملکردی مثبت و بسیار مؤثر داشته‌اند،این حوزه قضایی با تعیین تکلیف تعداد قابل‌توجهی از پرونده‌های موفق و مسن گذشته، در زمره شهرستان‌های موفق استان قرار گرفته است،بااین‌حال، این وضعیت غایت مطلوب ما نیست؛ چراکه هدف نهایی ما، اجرای دقیق عدالت، احقاق حق، کاهش ورودی پرونده‌ها و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان گفت: دستگاه قضایی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد، دادگستری لرستان ضمن حمایت از مدیرانی که دلسوزانه خدمت می‌کنند، در برابر ترک فعل قاطعانه ایستاده‌ است. مردم باید بدانند دستگاه قضایی پناهگاه آن‌هاست و در صورت مشاهده هرگونه کوتاهی که موجب تضییع حقوق عمومی شود، بدون اغماض ورود کرده و رسیدگی خواهد کرد.

وی در پایان با اشاره به لزوم افزایش آگاهی‌های حقوقی جامعه خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های کیفری و حقوقی دارای تشریفات قانونی در آیین دادرسی است و مردم باید با افزایش اطلاعات حقوقی خود، روند پرونده‌هایشان را تسهیل کنند،خوشبختانه در بازدید امروز مشاهده شد که با حضور مرکز وکلا در ورودی دادگستری الیگودرز، بستر مناسبی برای ارائه خدمات مشاوره رایگان و ارشاد و معاضدت قضایی به مردم فراهم شده است که این امر در کاهش مشکلات مردم نقش بسزایی دارد.