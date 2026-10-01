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مدیرکل پست استان اصفهان در خوانسار گفت: طرح GNAF (نظام یکپارچه نشانی مکانمحور) در شهرستان خوانسار بهصورت کامل اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمید باقری افزود: در این طرح ۸ هزار پلاک هوشمند کدپستی در شهر خوانسار نصب خواهد شد.
وی اضافه کرد: معابر شهر خوانسار بهطور کامل نامگذاری شدهاست و اجرای این طرح، زمینهساز تکمیل زیرساختهای نشانی استاندارد و ارائه خدمات دقیقتر و هوشمندتر به شهروندان خواهد بود.
دیدار با خانواده شهید حسنعلی شهید جنگ تحمیلی سوم در خوانسار و بازدید از ساختمان اداره پست که در حمله رژیم صهیونسیتی به خوانسار آسیب دیده بود از برنامههای مدیر کل پست استان اصفهان به خوانسار است.