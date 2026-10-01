مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی گفت: توزیع آرد خام روستایی و عشایری استان از امروز پنجشنبه به صورت هوشمند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نعمان یزدانی گفت‌: این طرح با هدف ساماندهی فرآیند توزیع آرد روستایی و عشایری و افزایش نظارت بر میزان آرد اختصاص یافته به خانوار‌ها اجرا می‌شود.

وی افزود: در این فرآیند، سامانه سیما به سامانه‌های رفاهی متصل شده و امکان رصد میزان آرد و نان دریافتی خانوار‌ها فراهم شده است.

یزدانی ادامه داد: در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات، میزان تخصیص آرد متناسب با وضعیت خانوار بازبینی خواهد شد تا توزیع آرد بر اساس اطلاعات واقعی و نیاز خانوار‌ها انجام شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی خاطر نشان کرد: با توجه به پیش‌بینی پاییزی پربارش و در پیش بودن کوچ پاییزه عشایر، آرد مورد نیاز این قشر تامین شده و عشایر استان نگرانی از این بابت نداشته باشند.

وی اظهار کرد: برنامه تامین و توزیع آرد میان عشایر استان در حال انجام است و نیاز این خانوار‌ها برای دوره کوچ پاییزه پیش‌بینی شده است.

یزدانی افزود: تامین به موقع آرد برای عشایر با توجه به شرایط خاص زندگی و جابه‌جایی این خانوار‌ها اهمیت دارد و تلاش شده است نیاز آنان در زمان کوچ بدون وقفه تامین شود