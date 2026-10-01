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عامل اصلی کلاهبرداری اینترنتی (فیشینگ) با سرقت اطلاعات بیش از ۱۱۰۰ کارت بانکی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال در کشور، در خوی آذربایجان غربی شناسایی و دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی خوی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی مجموع تصادفات در ۶ ماه نخست امسال، از کشف شبکه کشوری فیشینگ و انهدام باند سازمانیافته قاچاق احشام به ارزش بیش از یکصد و سی و پنج میلیارد تومان خبر داد.
سرهنگ محمد گلوانی فرمانده انتظامی شهرستان خوی در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا با تشریح مهمترین اقدامات و کشفیات ۶ ماهه اول سال جاری اظهار داشت: با اشراف اطلاعاتی ماموران انتظامی، یک باند سازمانیافته قاچاق احشام که با سوءاستفاده از گواهیهای حمل اقدام به خروج دام سبک از شمال استان میکرد متلاشی شد که ارزش ریالی احشام توقیف شده افزون بر یکصد و سی و پنج میلیارد تومان برآورد میشود.
وی با اشاره به برخورد قاطع پلیس با جرایم سایبری و اقتصادی افزود: با تلاش شبانهروزی پلیس فتا، عامل اصلی فیشینگ کشوری که اطلاعات بیش از ۱۱۰۰ کارت بانکی به ارزش ۱۵۰ میلیارد ریال را به سرقت برده بود شناسایی و دستگیر و مبالغ مسروقه کشف شد.
سرهنگ گلوانی در ادامه تصریح کرد: در حوزه مبارزه با مواد مخدر بیش از نیم تن انواع مواد مخدر کشف و صدها توزیعکننده و معتاد متجاهر جمعآوری شدند. همچنین در حوزه نظارت بر بازار، ۳ انبار بزرگ کالاهای اساسی و دهها واحد صنفی متخلف تعطیل و اموال غیر مجاز توقیف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان خوی همچنین از کاهش ۷ درصدی سرقت و کاهش ۳۰ درصدی مجموع سوانح رانندگی در ۶ ماه گذشته خبر داد و گفت: به مناسبت هفته فراجا دهها برنامه متنوع فرهنگی، خدماترسانی و درمانی رایگان برای شهروندان اجرا خواهد شد.