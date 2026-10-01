پخش زنده
امروز: -
مدیر فنی شرکت فعال در حوزه کارور از پرداخت پاداش نقدی به مشترکان در ازای کاهش مصرف گاز خبر داد و گفت: این طرح با استفاده از هوش مصنوعی، حجم صرفهجویی هر مشترک را محاسبه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پایدار اردکانی با تشریح فعالیت این سامانه در حوزه بهینهسازی مصرف گاز بیان کرد: با توسعه خدمات زیرساختی و جذب ۱۰ درصد مشترکان خانگی، امکان صرفهجویی روزانه حدود ۶ میلیون مترمکعب گاز وجود دارد.
وی در تشریح اقدامهای این مجموعه در حوزه بهینهسازی مصرف گفت: شرکت ما فعالیت خود را بهعنوان یک سامانه ارائهدهنده سرویس خدمات بهینهسازی، با تمرکز بر مشترکان خانگی آغاز کرده است.
این فعال بخش کارور افزود: مشترکان گاز خانگی با نصب نرمافزار، اطلاعات مربوط به مصرف سه سال گذشته خود را در اختیار این سامانه قرار میدهند و یک مدل هوش مصنوعی با استفاده از این اطلاعات و پارامترهایی مانند دما و رطوبت، حجم مصرف روزانه آنها را پیشبینی میکند.
اردکانی ادامه داد: مشترک روزانه تصویر کنتور گاز خود را ارسال میکند و مصرف واقعی با حجم مصرف پیشبینیشده از سوی مدل هوش مصنوعی مقایسه میشود. در صورت کاهش مصرف نسبت به حجم پیشبینیشده، مشترک متناسب با حجم صرفهجویی، پاداش نقدی دریافت میکند که این مبلغ به کیف پول او واریز میشود و امکان برداشت یا استفاده از آن برای پرداخت قبض وجود دارد.
تجهیزات با تخفیفهای قابل توجه در اختیار مشترکان
وی با اشاره به توسعه خدمات این شرکت کارور در حوزه تجهیزات بهینهسازی گفت: مشخص شد بخشی از مشترکان، برای کاهش مصرف، افزونبر مشوقهای رفتاری، به تجهیزات و راهکارهای سختافزاری نیز نیاز دارند. بر همین اساس، تجهیزاتی با تخفیفهای قابل توجه در اختیار مشترکان قرار گرفت.
به گفته فعال بخش کارور، از این جمله اقدامها، تعویض بخاریهای قدیمی با بخاریهای نو بود که با تخفیف حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد انجام و بازپرداخت هزینه تجهیزات نیز از محل منافع حاصل از صرفهجوییهای آینده پیشبینی شد.
اردکانی از توسعه این مدل به بخشهای تجاری و صنعتی خبر داد و گفت: بخشهایی مانند گلخانهها و نانواییها نیز بهصورت آزمایشی وارد این طرح شدند تا اکوسیستمی کامل برای ارائه کالا و خدمات بهینهسازی مصرف شکل بگیرد.
چالش اصلی، تبادل داده
وی تبادل داده میان شرکتهای فعال در حوزه بهینهسازی و شرکت ملی گاز و شرکتهای گاز استانی را از چالشهای توسعه این طرحها دانست و بر ضرورت توجه بیشتر به این موضوع تأکید کرد.
این فعال بخش کارور درباره ظرفیت صرفهجویی این سامانه گفت: هدفگذاری ما این است که امسال حداقل ۱۰ درصد مشترکان خانگی، معادل حدود ۳ میلیون کاربر، جذب شوند. بر اساس نتایج پایلوتهای انجامشده، پیشبینی میکنیم با استفاده از سازوکارهای تشویقی، بهطور میانگین امکان صرفهجویی روزانه ۲ مترمکعب بهازای هر مشترک وجود داشته باشد.
اردکانی افزود: در صورت تحقق این هدف، ظرفیت صرفهجویی ایجادشده بهوسیله این سامانه میتواند به حدود ۶ میلیون مترمکعب در روز برسد.
تسریع در فرایند صدور گواهی صرفهجویی
وی مهمترین مطالبه فعالان این حوزه از شرکت ملی گاز را تسریع فراینداماندوی (M&V) و صدور گواهی صرفهجویی برشمرد و گفت: شرکتهای فعال در حوزه بهینهسازی برای اجرای پروژهها سرمایهگذاری میکنند و بازگرداندن سرمایه آنها باید در زمان مناسبی اتفاق بیفتد. تسریع فرایند اندازهگیری و صحهگذاری (M&V) و صدور گواهی صرفهجویی میتواند به شکلگیری مدل اقتصادی این فعالیتها کمک کند.
فعال بخش کارور درباره عملکرد مجموعه با مدیریت خود بیان کرد: فعالیت آزمایشی این مجموعه از ۱۴۰۲ آغاز شد و در ۱۴۰۳ بهصورت رسمی ادامه پیدا کرد. سال نخست حدود ۴ میلیون مترمکعب صرفهجویی ثبت شد و برآوردها این است که برای سال دوم حدود ۲۰ میلیون مترمکعب صرفهجویی ادامه داشته است.
اردکانی با اشاره به ارزش اقتصادی گواهیهای صرفهجویی گفت: ۵ میلیون مترمکعب نخستین گواهی صرفهجویی شرکت گازی به پروژه مهان اختصاص یافته و اکنون قیمت هر مترمکعب گاز در بازار مورد اشاره، حدود ۵۰ هزار تومان است.
شرکتهای کارور انرژی با هدف توسعه سازوکارهای بازارمحور برای بهینهسازی مصرف گاز و کاهش ناترازی انرژی وارد چرخه اجرایی صنعت گاز شدهاند و در این چهارچوب، کارورهای نوع ۲ با اجرای پروژههای بهینهسازی و استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی، کاهش مصرف و صرفهجویی گاز را دنبال میکنند.
اجرای قراردادهای کارور در استانهای مختلف شروع شده است و طرحهای متعددی برای تحقق صرفهجویی گاز در بخشهای مصرفی در حال اجراست. تاکنون ۱۰۹ قرارداد با شرکتهای کارور در ۲۹ استان کشور امضا و ۷۰ قرارداد عملیاتی شده است، روندی که نشاندهنده ورود طرح کارور به مرحله اجرایی در بخشهای مختلف مصرف گاز است.