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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم روز جهانی سالمند، از پیگیری ویژه رئیس جمهور برای مطالبات بازنشستگان و تاکید او بر برنامهریزی دولت در موضوع سالمندی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ احمد میدری در آیین روز جهانی سالمند با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، سالمندی را موضوعی جهانی دانست و گفت: افزایش طول عمر یکی از دستاوردهای بشر و نعمتی است که امیدواریم همه انسانها از آن برخوردار باشند و دوران سالمندی را با عزت سپری کنند.
وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سالمندی افزود: شورای سالمندی کشور بهطور مستمر به ریاست دکتر عارف تشکیل جلسه میدهد و مسائل این حوزه بهصورت ویژه پیگیری میشود.
میدری با اشاره به نشست اخیر رئیسجمهور با بازنشستگان که نوبت اول آن کمتر از یک ماه پیش برگزار شده است، گفت: بازنشستگان بخشی از جمعیت سالمندان کشور هستند. بازتشستگان صندوقهای تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و سایر صندوقها در جلسه با رئیس جمهور نکات و مطالبات خود را مطرح کردند و رئیسجمهور نیز این موضوعات را بهطور ویژه پیگیری کرد. درخواستهای بازنشستگان برای ایشان ارسال شده و به منظور پیگیری این درخواستها حسب دستور رییس جمهور جلسهای مجدد را با حضور دکتر پزشکیان و بازنشستگان برگزار خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نگاه دولت به موضوع سالمندی روشن است، افزود: رئیسجمهور نیز این نگاه را دنبال میکند و در کنار سیاستهای اقتصادی، موضوع محلهمحوری از جمله محورهای مورد توجه دولت است تا با احیای محله، بهعنوان کوچکترین نهاد اجتماعی پس از خانواده، از تجربه و اندوختههای سالمندان استفاده شود.
وی گفت: با پیگیری و جدیتی که رئیسجمهور در موضوع محلهمحوری دارد، میتوان در مساجد و پارکها و با همکاری شهرداریها و نهادهای حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد، از ظرفیت سالمندان در محلهها استفاده کرد.
میدری در ادامه، درمان را یکی از مسائل مهم دوران سالمندی عنوان کرد و گفت: در همه کشورها بخش قابل توجهی از هزینههای درمان به سالمندان اختصاص دارد و رئیسجمهور موضوع نظام ارجاع و پزشک خانواده را دنبال میکند تا بتوانیم هزینههای درمان سالمندان کشور را کنترل کنیم.
وی افزود: امیدواریم با تغییر در مجموع سیاستها و روابط بینالملل، تورم کنترل شود و از این طریق قدرت خرید مردم، از جمله سالمندان، بهبود پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در حوزه سالمندی، ابراز امیدواری کرد برنامههای این سازمان با سرعت بیشتری پیش برود و افزود: یکی از اقدامات مهم در موضوع سالمندی، تقسیم کار و همکاری بین دستگاهی است که خوشبختانه با روحیه رئیسجمهور، همکاری میان دستگاهها در این زمینه شکل گرفته است.
وی تأکید کرد: شورای سالمندی میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سالمندان و ایجاد هماهنگی و رفع نقاط اختلاف و تداخل میان دستگاههای مختلف داشته باشد.
میدری در پایان با اشاره به جایگاه سالمندان در فرهنگ جامعه ایرانی گفت: بهخوبی میدانیم مسئولیت سالمندان و نگاه مردم ما به بزرگ خانواده بهگونهای بوده که سالمند کانون مسائل و انتظارات خانواده است و تلاش میکنیم در پیشبرد این مسئولیت سنگین در کنار سالمندان و نهاد خانواده باشیم.