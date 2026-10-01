­­وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم روز جهانی سالمند، از پیگیری ویژه رئیس جمهور برای مطالبات بازنشستگان و تاکید او بر برنامه‌ریزی دولت در موضوع سالمندی خبر داد.

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به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ ­احمد میدری در آیین روز جهانی سالمند با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، سالمندی را موضوعی جهانی دانست و گفت: افزایش طول عمر یکی از دستاورد‌های بشر و نعمتی است که امیدواریم همه انسان‌ها از آن برخوردار باشند و دوران سالمندی را با عزت سپری کنند.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سالمندی افزود: شورای سالمندی کشور به‌طور مستمر به ریاست دکتر عارف تشکیل جلسه می‌دهد و مسائل این حوزه به‌صورت ویژه پیگیری می‌شود.

­میدری با اشاره به نشست اخیر رئیس‌جمهور با بازنشستگان که نوبت اول آن­ کمتر از یک ماه پیش برگزار شده است، گفت: بازنشستگان بخشی از جمعیت سالمندان کشور هستند. بازتشستگان صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌ها در جلسه با رئیس جمهور نکات و مطالبات خود را مطرح کردند و رئیس‌جمهور نیز این موضوعات را به‌طور ویژه پیگیری کرد. درخواست‌های بازنشستگان برای ایشان ارسال شده و به منظور پیگیری این درخواست‌ها حسب دستور رییس جمهور جلسه‌ای مجدد را با حضور دکتر پزشکیان و بازنشستگان برگزار خواهیم کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نگاه دولت به موضوع سالمندی روشن است، افزود: رئیس‌جمهور نیز این نگاه را دنبال می‌کند و در کنار سیاست‌های اقتصادی، موضوع محله‌محوری از جمله محور‌های مورد توجه دولت است تا با احیای محله، به‌عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی پس از خانواده، از تجربه و اندوخته‌های سالمندان استفاده شود.

وی گفت: با پیگیری و جدیتی که رئیس‌جمهور در موضوع محله‌محوری دارد، می‌توان در مساجد و پارک‌ها و با همکاری شهرداری‌ها و نهاد‌های حمایتی مانند سازمان بهزیستی و کمیته امداد، از ظرفیت سالمندان در محله‌ها استفاده کرد.

میدری در ادامه، درمان را یکی از مسائل مهم دوران سالمندی عنوان کرد و گفت: در همه کشور‌ها بخش قابل توجهی از هزینه‌های درمان به سالمندان اختصاص دارد و رئیس‌جمهور موضوع نظام ارجاع و پزشک خانواده را دنبال می‌کند تا بتوانیم هزینه‌های درمان سالمندان کشور را کنترل کنیم.

وی افزود: امیدواریم با تغییر در مجموع سیاست‌ها و روابط بین‌الملل، تورم کنترل شود و از این طریق قدرت خرید مردم، از جمله سالمندان، بهبود پیدا کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان بهزیستی در حوزه سالمندی، ابراز امیدواری کرد برنامه‌های این سازمان با سرعت بیشتری پیش برود و افزود: یکی از اقدامات مهم در موضوع سالمندی، تقسیم کار و همکاری بین دستگاهی است که خوشبختانه با روحیه رئیس‌جمهور، همکاری میان دستگاه‌ها در این زمینه شکل گرفته است.

وی تأکید کرد: شورای سالمندی می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت سالمندان و ایجاد هماهنگی و رفع نقاط اختلاف و تداخل میان دستگاه‌های مختلف داشته باشد.

میدری در پایان با اشاره به جایگاه سالمندان در فرهنگ جامعه ایرانی گفت: به‌خوبی می‌دانیم مسئولیت سالمندان و نگاه مردم ما به بزرگ خانواده به‌گونه‌ای بوده که سالمند کانون مسائل و انتظارات خانواده است و تلاش می‌کنیم در پیشبرد این مسئولیت سنگین­ در کنار سالمندان و­ نهاد خانواده­ باشیم.