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معاون رئیسجمهور در یادواره شهدای روستای کلاگرمحله شهرستان قائم شهر گفت: اهدافی که آمریکا در جنگهای اخیر برای ایران اعلام کرده بود، محقق نشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور با اشاره به تحولات و جنگهای اخیر گفت: انسجام اجتماعی، عنایات الهی و تابآوری ملت ایران اجازه نداد محاسبات دشمنان درباره کشور محقق شود.
محسن اسماعیلی در یادواره شهدای روستای کلاگرمحله شهرستان قائم شهر افزود: در جریان جنگهای اخیر، افرادی که سالها از کشور خارج شده بودند نیز ترجیح دادند در کنار ایران و هموطنان خود قرار بگیرند که این موضوع نشاندهنده اهمیت انسجام ملی در شرایط سخت است.
وی گفت: حتی اگر حق با یک طرف باشد، برای پیروزی به وحدت، انسجام و اتحاد نیاز است.
معاون رئیسجمهور با اشاره به شرایط ایران در دوران جنگ تحمیلی افزود: زمانی که کشور مورد تهاجم عراق قرار گرفت، از نظر تجهیزات در شرایط دشواری بودیم و حتی کشورهای دیگر حاضر نبودند سیم خاردار به ایران بفروشند.
اسماعیلی ادامه داد: به برکت خون شهدا، ایران امروز جنگهای تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه را پشت سر گذاشته و این ایستادگی، به گفته وی، موجب شگفتی جهانیان شده است.
وی با اشاره به شهادت رهبر و شماری از مسئولان و فرماندهان ارشد کشور در نهم اسفند سال گذشته گفت: مدت زیادی از این حادثه نگذشته بود که آمریکا به صراحت از تغییر نظام ایران سخن گفت.
معاون رئیسجمهور با اشاره به اظهاراتی درباره دوام سهروزه یا یکهفتهای جمهوری اسلامی افزود: بر اساس محاسبات دشمن شاید چنین تصوری درست به نظر میرسید، اما آنان منطق الهی و یاری خداوند را فراموش کرده بودند.
اسماعیلی گفت: در نخستین روز جنگ رمضان، ترامپ اعلام کرد که به چیزی کمتر از از بین رفتن جمهوری اسلامی، توقف غنیسازی، محدود شدن توان موشکی ایران و انحلال حزبالله لبنان، انصارالله یمن و جریان مقاومت رضایت نمیدهد.
وی مدعی شد: امروز شاهدیم که در هر چهار هدف اعلامشده شکست خوردهاند و عقبنشینیهایی نیز صورت گرفته است؛ بهگونهای که صراحتاً از نداشتن هدف برای تغییر جمهوری اسلامی سخن گفته میشود و درباره کنار گذاشتن غنیسازی نیز مانند گذشته سخن گفته نمیشود.
معاون رئیسجمهور ادامه داد: امروز توان موشکی از دستور مذاکرات خارج شده و حزبالله لبنان و انصارالله یمن نیز به گفته وی قویتر شدهاند و به صورت مستقیم با دشمن درگیر هستند.
اسماعیلی با اشاره به اعلام خبر شهادت رهبری در صبح دهم اسفند گفت: در آن زمان ترامپ با صراحت اعلام کرد که برای خود حق تعیین رهبر ایران قائل است، اما امروز به دنبال رهبر منتخب ملت ایران هستند تا راهی برای توافق پیدا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اظهارات ترامپ در سازمان ملل گفت: ترامپ در سازمان ملل درباره نابودی ملت ایران سخن گفت و وزیر امور خارجه ایران نیز نسبت به این تهدیدها و واکنش نشان ندادن مقامات سازمان ملل اعتراض کرد.
معاون رئیسجمهور افزود: پاسخ مردم این بود که تهدیدها را جدی نمیگیرند و این تهدیدها تأثیری بر اراده ملت ایران ندارد.
اسماعیلی همچنین با اشاره به سخنرانی رئیسجمهور در سازمان ملل گفت: این سخنرانی دنیا را تحت تأثیر قرار داد و واکنش جهانیان به آن، به گفته وی، دهها برابر بیشتر از واکنش به سخنرانی تهدیدآمیز ترامپ بود.
معاون رئیسجمهور در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان یادواره شهدای روستای کلاگرمحله گفت: با گذشت ۴۰ سال، مردم این روستا همچنان با افتخار یاد شهدا را گرامی میدارند.
وی با اشاره به فرمایش رهبر شهید در سالهای گذشته مبنی بر اینکه زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: این توفیق برای اهالی روستای کلاگرمحله حاصل شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: برای من افتخار بزرگی بود که در جوار شهدای گرانقدر حضور پیدا کنم و در این مراسم شرکت داشته باشم.