از خاکریز دفاع از میهن تا سنگر تولید

رزمنده دیروز، حال در سنگر تولید و اقتصاد مقاومتی همچنان پیشگام است؛ رزمنده ای که عطر جبهه را با بوی عسل و طراوت باغ‌هایش درآمیخته و نشان داده که مردان میدان، حتی در صدسالگی هم دست از تلاش برای آبادانی برنمی دارند.