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سازمان تأمین اجتماعی در ادامه فرایند تسویه مطالبات، بخشی از مطالبات شرکت بیمهگر بیمه تکمیلی بازنشستگان و مستمریبگیران و سه ماه از مطالبات مربوط به اسناد رسیدگی شده مراکز درمانی خصوصی طرف قرارداد را پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، با این مرحله از پرداختها، مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۴ تسویه شد.
سازمان تأمین اجتماعی در شرایط خاص کشور و با هدف حمایت از ارائهدهندگان خدمات و پایداری خدمات به بیمهشدگان و بازنشستگان، روند پرداخت مستمر مطالبات را در دستور کار دارد.