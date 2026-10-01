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مرحله استانی شانزدهمین جشنواره سراسری قرآن و نماز وزارت نیرو با حضور ۲۲۱ شرکتکننده در رشتههای مختلف، به میزبانی شرکت آب منطقهای بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ قائم مقام شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان بوشهر گفت: در این دوره از رقابتها ۲۲۱ نفر از همکاران، همسران و فرزندان مجردتحت تکفل بالای ۱۸ سال شرکت کردند و در فضایی معنوی به سنجش توانمندیهای خود پرداختند.
حجتالاسلام سید اسماعیل حسینی مطلق افزود: داوطلبان حاضر در این جشنواره در پنج رشته تخصصی شفاهیِ قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم و دو رشته کتبی شامل تفسیر قرآن و آیات نماز و شرح نهجالبلاغه با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی گفت: نفرات برتر این مرحله که بتوانند حد نصاب ۷۰ درصد امتیاز را کسب کنند، به عنوان برگزیدگان استانی به مرحله کشوری این مسابقات راه خواهند یافت.