به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ قائم مقام شورای فرهنگی صنعت آب و برق استان بوشهر گفت: در این دوره از رقابت‌ها ۲۲۱ نفر از همکاران، همسران و فرزندان مجردتحت تکفل بالای ۱۸ سال شرکت کردند و در فضایی معنوی به سنجش توانمندی‌های خود پرداختند.

حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مطلق افزود: داوطلبان حاضر در این جشنواره در پنج رشته تخصصی شفاهیِ قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ قرآن کریم و دو رشته کتبی شامل تفسیر قرآن و آیات نماز و شرح نهج‌البلاغه با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی گفت: نفرات برتر این مرحله که بتوانند حد نصاب ۷۰ درصد امتیاز را کسب کنند، به عنوان برگزیدگان استانی به مرحله کشوری این مسابقات راه خواهند یافت.