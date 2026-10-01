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معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت: مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی راهکاری کم هزینه برای عبور از ناترازی گاز در فصل سرد سال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سعید توکلی در نشست مدیریت مصرف انرژی خراسان شمالی گفت: در پی حمله رژیم صهیونیستی در ۲۷ اسفند به تأسیسات عسلویه، ۲۳۰ میلیون مترمکعب از گاز شبکه از دست رفت که ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن تا پیش از زمستان به مدار بازمیگردد.
وی با اشاره به روابط مناسب ایران و ترکمنستان گفت: آماده واردات گاز از ترکمنستان هستیم، چرا که پایداری شبکه گاز زمانی محقق میشود که به شبکه کشورهای دیگر نیز متصل باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین استفاده از سوخت جایگزین را یکی دیگر از راهکارهای عبور از قطعی گاز در زمستان امسال، بهویژه در خراسان شمالی، عنوان کرد.
استاندار خراسان شمال هم گفت: راهکارهای تأمین گاز زمستان باید بهدرستی انتخاب شود.
وی با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای تأمین گاز در زمستان امسال ادامه داد: باید راه برون رفت از کمبود گاز را بهدرستی انتخاب و برای آن برنامهریزی کنیم.
بهمن نوری افزود: خرید گاز از کشور ترکمنستان انجام شده و موضوع در دست بررسی است.
وی با تأکید بر آمادگی دستگاههای اجرایی برای خدمترسانی به مردم گفت: همه دستگاههای اداری استان کاملاً مهیا و آماده خدمترسانی هستند و برای مدیریت شرایط، از همه ظرفیتها و داشتههای استان استفاده خواهیم کرد.