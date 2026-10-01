به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، امین کوگانی گفت: با هدف ساماندهی فعالیت‌ها و تقویت جایگاه فعالان این عرصه، تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی استان کرمانشاه تشکیل می‌شود تا زمینه‌ساز شکل‌گیری نهادی پویا و اثرگذار در توسعه این هنرصنعت باشد.

معاون صنایع دستی استان با اشاره به برنامه‌های اقتصادی و تجاری این تشکل گفت: کمک به توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی و تقویت برند و جایگاه صنایع‌دستی کرمانشاه در سطح ملی و بین‌المللی از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: حمایت از آموزش، مهارت‌آموزی، نوآوری و انتقال دانش و تجربه میان نسل‌ها، در کنار توسعه همکاری‌های همه‌جانبه میان هنرمندان، تولیدکنندگان، بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مراکز آموزشی نیز در دستور کار این تشکل قرار دارد.