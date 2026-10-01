رئیس پلیس راهور فراجا در خرمشهر اعلام کرد: به‌زودی از تعدادی از قابلیت‌ها و سامانه‌های جدید که در کنترل ترافیک کشور بسیار موثر هستند، رونمایی خواهد شد. که به نظارت و کاهش حوادث ترافیکی کمک زیادی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سردار سیدتیمور حسینی، روز پنجشنبه در آیین افتتاح ساختمان قرارگاه اربعین حسینی (ع) در پاسگاه پلیس راه خرمشهر – اهواز اظهار کرد: قابلیت‌ها و سامانه‌های جدید کنترل ترافیک در «هفته فراجا» رونمایی خواهند شد که به نظارت و کاهش حوادث ترافیکی کمک زیادی می‌کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از قابلیت‌های جدید و اقدامات در دست اجرا، و همچنین با همراهی و مشارکت مردم، افزایش آمار حوادث در ۶ ماهه نخست سال، به‌ویژه در حوزه تخلفات حادثه‌ساز و ناوگان حمل‌ونقل عمومی، جبران شود.

سردار حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت تصادفات در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط جنگ تحمیلی در ماه رمضان و تهدیدات امنیتی، سالی متفاوت را پشت سر گذاشتیم؛ با این حال، موضوع تردد و حمل‌ونقل در کشور، همچنان مانند سال‌های گذشته، با پویایی و حجم بالای کاری همراه بوده است.

وی همچنین با اشاره به مراسم رونمایی از تندیس یادبود شهید سید جواد محمودی در خرمشهر گفت: این شهید بزرگوار در آغاز جنگ تحمیلی، با وجود آنکه در رده انتظامی و در جریان ماموریت مدیریت ترافیک جاده‌ای فعالیت می‌کرد و امکان انتقال به مناطق امن را داشت، اما با اقتدار در برابر ارتش بعثی ایستاد و در همان محل پاسگاه، رشادت‌های خود را در دفاع از کیان کشور به نمایش گذاشت.

وی افزود: شهید محمودی در روز تولدش یعنی دهم مهر سال ۱۳۵۹ به درجه رفیع شهادت نائل شد.

بر اساس مستندات موجود، شهید سید جواد محمودی متولد دهم مهر ۱۳۳۲ در کرمانشاه بود که به عنوان سرگرد ژاندارمری در جبهه حضور یافت و در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید.

ساختمان قرارگاه اربعین حسینی (ع) پاسگاه پلیس راه خرمشهر – اهواز و سردیس شهید والامقام جواد محمودی با متراژ ۴۵۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال با حضور سردار سید تیمورحسینی، رییس پلیس راهور فراجا و مسئولان استانی از محل اعتبارات راهداری خوزستان افتتاح شد.