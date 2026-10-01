مدیرکل سرمایه انسانی، تحول اداری و امور پشتیبانی سازمان غذا و دارو، تقویت تفکر، استفاده از دانش کارشناسی و بهره‌گیری از خرد جمعی را از الزامات ارتقای عملکرد سازمانی دانست و بر ایجاد زمینه برای مشارکت مؤثر کارکنان در حل مسائل تأکید کرد.

تغییر رفتار سازمانی و بهره‌گیری از خرد جمعی، نیاز امروز سازمان غذا و دارو است

تغییر رفتار سازمانی و بهره‌گیری از خرد جمعی، نیاز امروز سازمان غذا و دارو است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیرمحمد پور مدیرکل سرمایه انسانی، تحول اداری و امور پشتیبانی سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو در حوزه‌های تخصصی مختلف از جمله غذا، فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی، دارو و تجهیزات پزشکی، از ظرفیت نیروی انسانی متخصص و توانمند برخوردار است و استفاده هدفمند از این ظرفیت می‌تواند به بهبود فرآیند‌ها و تصمیم‌گیری‌های سازمانی کمک کند.

وی با تأکید بر اهمیت تفکر و دانش کارشناسی افزود: فناوری‌های نوین، اینترنت، سامانه‌های اطلاعاتی و هوش مصنوعی ظرفیت گسترده‌ای برای دسترسی به اطلاعات و تحلیل داده‌ها ایجاد کرده‌اند، اما استفاده مؤثر از این ابزار‌ها نیازمند تقویت قدرت تحلیل، تفکر و تصمیم‌گیری انسانی است.

مدیرکل سرمایه انسانی، تحول اداری و امور پشتیبانی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: تحول سازمانی زمانی پایدار خواهد بود که دانش و تجربه کارکنان در کنار فناوری‌های نوین قرار گیرد و زمینه برای مشارکت افراد در شناسایی مسائل و ارائه راهکار‌های عملی فراهم شود.

محمد پور با اشاره به ظرفیت نیرو‌های جوان و جدید سازمان گفت: حضور نیرو‌های جوان فرصتی برای انتقال دانش، ایده‌های تازه و ایجاد پویایی در سازمان است و باید با فراهم کردن فضای مناسب برای یادگیری، مشارکت و ارائه ایده، از این ظرفیت در مسیر توسعه سازمان استفاده شود.

وی افزود: ایجاد ارتباط مؤثر میان تجربه مدیران و کارشناسان باتجربه با نگاه تازه نیرو‌های جوان می‌تواند به شکل‌گیری راهکار‌های دقیق‌تر، افزایش چابکی و ارتقای عملکرد سازمان کمک کند.

مدیرکل سرمایه انسانی، تحول اداری و امور پشتیبانی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: بسیاری از مسائل سازمان با تکیه بر دانش تخصصی، تجربه کارکنان، گفت‌وگوی سازمانی و خرد جمعی قابل بررسی و حل است و باید سازوکار‌هایی برای حضور مؤثر این ظرفیت‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری و حل مسائل سازمان فراهم شود.