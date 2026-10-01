فرنگی کار خوزستانی با شکست قهرمان المپیک ، دوازدهمین نشان طلای کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازیهای آسیایی ناگویا را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیرضا عبدلی امروز پنج شنبه نهم مهر در مسابقه پایانی وزن ۷۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های آسیایی ناگویا توانست حریف ژاپنی خود را که قهرمان المپیک بوده است را با نتیجه پنج بر سه شکست داد.

این فرنگی کار اندیمشکی تیم ملی کشورمان با کسب این پیروزی، دوازدهمین نشان طلای کاروان جمهوری اسلامی ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا را بدست آورد.

دیروز هم امین میرزازاده دیگر فرنگی کار خوزستانی تیم ملی کشورمان، یازدهمین مدال طلای کاروان کشورمان را بدست آورده بود.