دومین جشنواره ملی «سرآمد» با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران، استادان دانشگاه و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر اجرایی و راهبردی جشنواره ملی سرآمد، در حاشیه این رویداد گفت: این جشنواره در خراسان رضوی و شهر مشهد با مدیریت انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان، ذیل اتاق بازرگانی برگزار شده و هدف آن شناسایی، ارزیابی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است.

محسن روشنک افزود: در این جشنواره تلاش شده با ارتقای سطح فناوری شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادینه کردن مباحث حاکمیت شرکتی که یکی از معیار‌های ارزیابی شرکت‌هاست، به افزایش ماندگاری شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش فاصله بین تبدیل دانش به درآمد کمک شود.

وی ادامه داد: یکی از محور‌های اصلی این دوره، بررسی چالش‌های تبدیل دانش به درآمد پایدار است. دانش در دانشگاه تولید می‌شود، سپس باید در مراکز رشد به فناوری تبدیل شود و در ادامه فناوری وارد صنعت شده و در مسیر صنعت به درآمد و در نهایت درآمد پایدار تبدیل شود.

روشنگ گفت: فعالان بخش دولتی و خصوصی، استادان دانشگاه، متخصصان و فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری در این رویداد حضور دارند و درباره دغدغه‌های مشترک و چالش‌های مسیر تبدیل دانش به درآمد پایدار گفت‌و‌گو می‌کنند.

وی با اشاره به بخش تقدیر از برگزیدگان جشنواره افزود: در این دوره از دو گروه تقدیر می‌شود؛ گروه نخست اعضای هیئت علمی و استادانی هستند که در فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان مشارکت داشته‌اند و گروه دوم نیز شرکت‌های منتخب جشنواره هستند.

وی ادامه داد: شرکت‌های حاضر در جشنواره در گروه‌های مختلف از جمله شرکت‌های فناور، نوپا، نوآور، صنایع خلاق، تحقیق و توسعه و فناوران غیردانش‌بنیان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

وی درباره تعداد شرکت‌های شرکت‌کننده در این دوره گفت: بیش از ۴۲۰ شرکت از ۱۸ استان کشور در دومین دوره جشنواره ملی سرآمد مشارکت کردند و پس از طی یک فرآیند داوری، ۱۵ شرکت به عنوان شرکت‌های برگزیده انتخاب شدند.

مدیر اجرایی و راهبردی جشنواره ملی سرآمد افزود: از میان این ۱۵ شرکت، برگزیدگان در سه گروه نوپا، نوآور و فناور انتخاب شدند و در کنار آن، شرکت‌های فعال در حوزه تحقیق و توسعه، صنایع خلاق و فناوران غیردانش‌بنیان نیز در فرآیند ارزیابی حضور داشتند.

دبیر اجرایی جشنواره ملی سرآمد نیز گفت: در این دوره بیش از ۴۲۰ شرکت از ۱۸ استان کشور در جشنواره مشارکت کردند و پس از انجام فرآیند داوری، ۱۵ شرکت به عنوان شرکت‌های منتخب معرفی شدند.

روح‌بخش، افزود: شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتند و معیار‌های انتخاب فقط به نوع طرح یا حوزه فعالیت شرکت‌ها محدود نبود.

وی ادامه داد: موضوعاتی از جمله میزان صادرات، تأمین مالی، برنامه‌های توسعه، محصولات تولیدشده و میزان درآمدزایی شرکت‌ها در فرآیند ارزیابی مورد توجه قرار گرفت.

روح بخش گفت: تلاش شد شرکت‌هایی انتخاب شوند که در کنار فعالیت فناورانه، در مسیر توسعه کسب‌وکار و تبدیل دانش و فناوری به محصول و درآمد نیز عملکرد قابل توجهی داشته باشند.

وی افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در استان‌ها و ایجاد زمینه ارتباط بیشتر میان این شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، بخش دولتی و فعالان بخش خصوصی است.

دومین دوره جشنواره ملی «سرآمد» با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به ارتقای سطح فناوری این شرکت‌ها در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.