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نماینده مردم خوی و چایپاره گفت: با توجه به موقعیت راهبردی شهرستان خوی، ایجاد مرز هوایی در فرودگاه شهدای خوی توسعه زیرساختهای ارتباطی و اقتصادی منطقه را در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان خوی و قرار گرفتن این منطقه در مسیر ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا، ایجاد مرز هوایی در فرودگاه شهدای خوی را یکی از نیازهای مهم برای توسعه زیرساختهای ارتباطی و اقتصادی منطقه عنوان کرد.
عادل نجفزاده افزود: فرودگاه شهدای خوی علاوه بر ظرفیتهای موجود در حوزه حمل و نقل هوایی، از ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی، تجاری و گردشگری برخوردار است و ارتقای جایگاه این فرودگاه میتواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیتهای شهرستان و مناطق پیرامونی را فراهم کند.
نجفزاده با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع در سطح ملی اظهار کرد: تبدیل فرودگاه شهدای خوی به مرز هوایی رسمی میتواند به تقویت ارتباطات منطقهای، تسهیل رفت و آمد و فراهم شدن زمینههای جدید برای حضور سرمایهگذاران و توسعه فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی نیز ظرفیتهای فرودگاه شهدای خوی در حوزه گردشگری، اقتصادی و ارتباطات منطقهای را مورد تأکید قرار داد و گفت: فعال شدن مرز هوایی میتواند زمینه توسعه گردشگری و جذب سرمایهگذاریهای جدید در شهرستان را فراهم کند.
بر اساس اعلام کارگروه گذرگاههای مرزی رسمی کشور، جمعبندی بررسیهای انجام شده درباره فرودگاه شهدای خوی برای طی مراحل قانونی و ارائه به دولت انجام خواهد شد و در صورت تصویب دولت، این فرودگاه میتواند در شمار مبادی رسمی ورود و خروج هوایی کشور قرار گیرد.