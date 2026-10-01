نماینده مردم خوی و چایپاره گفت: با توجه به موقعیت راهبردی شهرستان خوی، ایجاد مرز هوایی در فرودگاه شهدای خوی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی منطقه را در پی دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به موقعیت راهبردی شهرستان خوی و قرار گرفتن این منطقه در مسیر ارتباطی ایران با ترکیه و اروپا، ایجاد مرز هوایی در فرودگاه شهدای خوی را یکی از نیاز‌های مهم برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اقتصادی منطقه عنوان کرد.

عادل نجف‌زاده افزود: فرودگاه شهدای خوی علاوه بر ظرفیت‌های موجود در حوزه حمل و نقل هوایی، از ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری برخوردار است و ارتقای جایگاه این فرودگاه می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت‌های شهرستان و مناطق پیرامونی را فراهم کند.

نجف‌زاده با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوع در سطح ملی اظهار کرد: تبدیل فرودگاه شهدای خوی به مرز هوایی رسمی می‌تواند به تقویت ارتباطات منطقه‌ای، تسهیل رفت و آمد و فراهم شدن زمینه‌های جدید برای حضور سرمایه‌گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

علی علائی معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی نیز ظرفیت‌های فرودگاه شهدای خوی در حوزه گردشگری، اقتصادی و ارتباطات منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داد و گفت: فعال شدن مرز هوایی می‌تواند زمینه توسعه گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در شهرستان را فراهم کند.

بر اساس اعلام کارگروه گذرگاه‌های مرزی رسمی کشور، جمع‌بندی بررسی‌های انجام شده درباره فرودگاه شهدای خوی برای طی مراحل قانونی و ارائه به دولت انجام خواهد شد و در صورت تصویب دولت، این فرودگاه می‌تواند در شمار مبادی رسمی ورود و خروج هوایی کشور قرار گیرد.