همزمان با هفته دفاع مقدس، همایشی با حضور هزار نفر از سربازان حضرت سیدالکریم و جمعی از فرماندهان نظامی و مدیران شهری در ایوان ری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با برنامه‌هایی چون اجرای سرود توسط نوجوانان، مداحی و تجلیل از خانواده‌های شهدا و رزمندگان پیشکسوت همراه بود، علیرضا زاکانی، شهردار تهران بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی تأکید کرد.

زاکانی با اشاره به وظیفه مسئولان در مدیریت کشور با برنامه‌ای مدون و متناسب با شرایط جنگی، اظهار داشت که نباید اجازه داد فشار اقتصادی بر مردم سنگینی کند.

شهردار تهران همچنین بر لزوم تقویت فرهنگ ایثار و کمک به مردم، بر اساس الگوی رزمندگان دفاع مقدس، تأکید کرد.