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همزمان با هفته دفاع مقدس، همایشی با حضور هزار نفر از سربازان حضرت سیدالکریم و جمعی از فرماندهان نظامی و مدیران شهری در ایوان ری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم که با برنامههایی چون اجرای سرود توسط نوجوانان، مداحی و تجلیل از خانوادههای شهدا و رزمندگان پیشکسوت همراه بود، علیرضا زاکانی، شهردار تهران بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی تأکید کرد.
زاکانی با اشاره به وظیفه مسئولان در مدیریت کشور با برنامهای مدون و متناسب با شرایط جنگی، اظهار داشت که نباید اجازه داد فشار اقتصادی بر مردم سنگینی کند.
شهردار تهران همچنین بر لزوم تقویت فرهنگ ایثار و کمک به مردم، بر اساس الگوی رزمندگان دفاع مقدس، تأکید کرد.