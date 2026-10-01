سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) عمر الخطیب، از عاملان اصلی حمله تروریستی سال ۲۰۱۳ در ریحانلی را هنگام فرار به اروپا دستگیر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) عمر الخطیب، یکی از عاملان سوری حمله تروریستی سال ۲۰۱۳ در ریحانلی که منجر به کشته شدن ۵۳ نفر شد را در حالی که قصد فرار به اروپا از طریق دریا را داشت، دستگیر کرد.

بر اساس اعلام منابع امنیتی، عمر الخطیب که با اعلان قرمز تحت تعقیب بود، در برنامه‌ریزی و سازماندهی این حمله دست داشته و هماهنگی میان عاملان و افسران اطلاعاتی وابسته به بشار اسد را بر عهده داشته است.

وی در سال ۲۰۱۳ یوسف نازک، از دیگر برنامه‌ریزان این حمله را با کفاح ملحم مرتبط ساخت و جزئیات طرح این اقدام تروریستی در جلسات میان آنان نهایی شد.

الخطیب و نازک در فوریه ۲۰۱۳ و پیش از اجرای حمله، برای شناسایی موقعیت‌ها وارد ولایت هاتای ترکیه شده و تاییدیه لازم را از کفاح ملحم در لاذقیه دریافت کرده بودند.

در پی این حمله تروریستی که منجر به جان باختن ۵۳ نفر شد، سازمان اطلاعات ترکیه تحرکات الخطیب در خاک سوریه را به صورت مداوم زیر نظر قرار داد.

پیش از این نیز یوسف نازک در سال ۲۰۱۸ و چنگیز سرتل در سال ۲۰۲۴ طی عملیات‌های نیرو‌های امنیتی ترکیه دستگیر شده بودند.

کفاح ملحم نیز که دستور این حمله را صادر کرده بود، در فوریه ۲۰۲۴ به عنوان رئیس اداره امنیت ملی رژیم اسد منصوب شد و پس از سقوط این رژیم به خارج از سوریه گریخت.