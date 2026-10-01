به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از بازدید بیش از ۱۰۰ هزار گردشگر از موزه‌ها و اماکن موزه‌ای این استان در نیمه اول سال جاری خبر داد.

مرتضی صفری اظهار کرد: در مجموع ۱۰۰ هزار و ۹۵۰ گردشگر از موزه‌های آذربایجان غربی از ابتدای سال جاری تا ابتدای مهرماه، بازدید کرده‌اند.وی افزود: مجموعه تخت سلیمان در تکاب بیشترین شمار بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داده است و پس از آن، کاخ‌موزه باغچه‌جوق و قره‌کلیسای چالدران در ردیف پربازدیدترین جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی استان قرار دارند.صفری با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی آذربایجان غربی، ادامه داد: موزه‌ها و بنا‌های تاریخی استان از جمله ظرفیت‌های مهم گردشگری به شمار می‌روند و در طول سال پذیرای گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ هستند.موزه مردم شناسی ارومیه و مهاباد، موزه باستان شناسی ارومیه، نقده، خوی، میاندوآب و حسنلو، موزه سنگ سه گنبد ارومیه، کاخ موزه باغچه جوق، مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب و مجموعه جهانی قره کلیسای چالدران و همچنین موزه‌های تپه حسنلو و تخت سلیمان تکاب نیز جزو موزه‌های مهم و تخصصی استان هستند که در آنها اشیای تاریخی کشف شده از این محوطه‌های باستانی و تاریخی به نمایش گذاشته شده است.

سایت موزه قره کلیسا، موزه ارومیه، موزه نقده، سایت موزه حسنلو، موزه مردم شناسی مهاباد، موزه میاندوآب، سایت موزه تخت سلیمان تکاب، موزه خوی، سه گنبد ارومیه و موزه مردم شناسی ارومیه از پربازدیدترین موزه‌های استان هستند.