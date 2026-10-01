با پایان بخش عمرانی مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی در خوی، این مجموعه پانزدهم مهرماه به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بخش عمرانی مجموعه فرهنگی و بارگاه شمس تبریزی در خوی به پایان رسید و این مجموعه پانزدهم مهرماه با حضور وزرای دولت و میهمانان داخلی و خارجی به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی گفت: در سایه هم‌افزایی ارکان حاکمیتی، بخش عمرانی بارگاه شمس تبریزی به پایان رسیده و این مجموعه پانزدهم مهرماه با حضور وزرای دولت و میهمانان داخلی و خارجی افتتاح خواهد شد.

عادل نجف‌زاده افزود: هدف این مجموعه، نهادسازی تفکر جهانی شمس در زمینه گفتگوی عرفان اسلامی و بهره‌گیری از این اندیشه برای توسعه گفتگوی فرهنگی میان ملت‌هاست.

وی با اشاره به اجرای زنگ شمس در مدارس کشور ادامه داد: معرفی شمس و مفاخر فرهنگی کشور به نسل نوجوان و جوان می‌تواند سرآغاز نهادسازی فرهنگی در نظام آموزش و پرورش باشد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری، اقامتی و حمل‌ونقل خوی تأکید کرد و گفت: هم‌زمان با تکمیل بارگاه شمس، باید برای توسعه زیرساخت‌های هتلینگ، خدماتی، جاده‌ای و ریلی شهرستان نیز تلاش شود.

نجف‌زاده افزود: در حوزه دیپلماسی فرهنگی میان پارلمان جمهوری اسلامی ایران و پارلمان ترکیه نیز اقدامات جدی آغاز شده است و با تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، مسیر جهانی شدن خوی در حوزه فرهنگ دنبال خواهد شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز گفت: مجموعه فرهنگی بارگاه شمس تبریزی در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع اجرا شده و هفت هزار مترمربع کف‌سازی و سه هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای مسقف دارد.

مرتضی صفری افزود: کتابخانه تخصصی شمس و مولانا و عرفان اسلامی با هشت هزار جلد کتاب در این مجموعه راه‌اندازی می‌شود و گالری‌های مختلف برای هنر‌های تجسمی، خطاطی و نقاشی نیز پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: عملیات تجهیز کتابخانه آغاز شده و تجهیز گالری‌ها نیز در حال انجام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: برای برگزاری آیین افتتاح بارگاه شمس تبریزی ۹ کمیته با مدیریت استاندار آذربایجان غربی تشکیل شده و دستگاه‌های مختلف برای برگزاری مراسمی در شأن نام این عارف بزرگ همکاری می‌کنند.