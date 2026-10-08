مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از اختصاص بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی و ارتقای راه‌های شهرستان مشگین‌شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیدین هاشمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اظهار کرد: ۱۲ کیلومتر روکش آسفالت در محور مشکین به اهر با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در حال انجام است.

وی با اشاره به سایر پروژه‌های در دست اجرا در شهرستان مشکین‌شهر افزود: مجموع قرارداد‌هایی که در حوزه نگهداری راه‌ها در این شهرستان داریم بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان است و برای ساخت راه‌های روستایی نیز رقم جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل ادامه داد: علاوه بر این، در اداره ایمنی دو پروژه مهم شامل اجرای نیوجرسی به مبلغ ۳۵ میلیارد تومان و اجرای روشنایی در سطح شهرستان به مبلغ اولیه ۱۵ میلیارد تومان در حال انجام است.

هاشمی یادآور شد: پیمان‌سپاری پروژه مشکین‌شهر به سربند نیز به مبلغ حدودی ۱۶۰ میلیارد تومان در حال انجام است و این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی و افزایش ایمنی تردد در منطقه ایفا می‌کنند.