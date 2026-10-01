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پلیس کیش از بخشودگی دیرکرد جریمه تخلفهای رانندگی به مدت یک هفته همزمان با آغاز هفته انتظامی از دهم تا شانزدهم مهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، پلیس کیش اعلام کرد: مالکان وسایل نقلیه دارای جریمه دیرکرد می توانند در مهلت تعیینشده، بدون پرداخت مبلغ دیرکرد، خلافی خودرو را تسویه کنند.
مالکان وسایل نقلیه میتوانند در مدت اجرای بخشودگی، با پرداخت جریمه ها و تعیین تکلیف خلافی خودرو اقدام کنند.
پلیس کیش با اشاره به محدود بودن زمان اجرای طرح، از مالکان وسایل نقلیه مشمول طرح خواست برای تسویه جرایم عقب افتاده در مهلت تعیین شده اقدام کنند.