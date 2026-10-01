پخش زنده
امروز: -
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت اخراج نیروهای آمریکایی از عراق در بیانیهای اعلام کرد: حاکمیت ملی، استقلال ملتها و پایان حضور نظامی بیگانگان؛ ثمره ایستادگی و مقاومت ملتها است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت اخراج نیروهای آمریکایی از عراق در بیانیه ای اعلام کرد: در امتداد حضور آگاهانه و مسئولانه ملت بزرگ ایران در اجتماعات مردمی شبهای میادین و محلات، جلوههایی ارزشمند از وحدت مردمی، انسجام اجتماعی و همبستگی ملی به نمایش درآمده است؛ حضوری که نشان داده است که ملت ایران در مقاطع حساس، با هوشیاری و احساس مسئولیت، همچنان استوار و پایدار در صحنه حضور دارد.
تداوم این اجتماعات مردمی در شرایط حساس کنونی، نمادی از هوشیاری جامعه وتأکیدی بر ضرورت حفظ اتحاد مقدس و انسجام ملی در برابر تهدیدها و تحولات منطقهای است.بیتردید، سرمایه اصلی کشور در مواجهه با فشارها و توطئهها، وحدت مردم، آرامش اجتماعی و انسجام ملی است و تقویت این سرمایه، ظرفیت ملت ایران را برای عبور مقتدرانه از شرایط دشوار افزایش خواهد داد.
در همین چارچوب، پیروزیهای پی در پی جبهه مقاومت و خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق بعد از سالها اشغال و ظلم و تجاوز و پایان قطعی حضور نظامی ائتلاف در این کشور را باید تحولی مهم در مسیر اخراج کامل آمریکا از منطقه غرب آسیا و تحکیم حاکمیت ملی ملتهای مسلمان و بخصوص مردم ستمدیده عراق و تثبیت مسئولیت کشورهای منطقه در تأمین امنیت خود دانست؛ تحولی که پس از سالها ایستادگی ملت عراق و مقاومت نیروهای این کشور در برابر تروریسم و حضور نظامی بیگانگان رقم خورده است. این رخداد، بار دیگر نشان میدهد که مقاومت ملتها در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی خویش، میتواند معادلات امنیتی منطقه را دگرگون سازد و زمینه را برای اعمال حاکمیت ملی فراهم آورد.
عراق امروز بیش از هر زمان دیگری نماد این حقیقت است که امنیت پایدار منطقه، از مسیر حضور و مداخله قدرتهای فرامنطقهای عبور نمیکند؛ بلکه در گرو اراده ملتها، تقویت دولتهای مستقل، نقشآفرینی نیروهای بومی و همکاری کشورهای منطقه است، خروج نیروهای آمریکایی از عراق، در این چارچوب، اهمیت مبارزه ملتهای منطقه با اشغالگری و مداخله خارجی و ضرورت پایان حضور نظامی بیگانگان در سرزمینهای منطقه را بیش از پیش آشکار میسازد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن قدردانی از حضور پرشور و مسئولانه مردم در اجتماعات اخیر، از آحاد ملت شریف ایران دعوت مینماید با حفظ آرامش و تقویت همدلی و وحدت، در اجتماعات مردمی امشب حضور یافته و بار دیگر جلوهای باشکوه از انسجام و همبستگی ملی را به نمایش بگذارند و با شادی مردم عراق در تحقق استقلال کشورشان همراهی کنند؛ چراکه حضور آگاهانه مردم، جلوهای از سرمایه اجتماعی و پشتوانهای برای امنیت و اقتدار ملی و افزایش اقتدار منطقهای است.
امروز، در شرایطی که ملتهای منطقه در مسیر تحکیم استقلال و حاکمیت ملی خود گام برمیدارند، وحدت، بصیرت، مقاومت و همبستگی ملتها بیش از گذشته اهمیت یافته است. ملت ایران نیز با تداوم حضور مسئولانه خود نشان خواهد داد که در دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی، همچنان متحد، هوشیار و استوار در صحنه است و تجمعات پنجشنبه شب نهم مهرماه را به صحنه همدلی با مردم عراق تبدیل خواهند کرد
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی