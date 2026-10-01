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زنگ خطر پیری جمعیت به صدا درآمده و خراسان شمالی با ۱۱۲ هزار سالمند، خود را برای میزبانی از این موج جمعیتی آماده میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نخستین همایش تکریم سالمندان استان باهدف بررسی چالشها و فرصتهای دوران سالمندی برگزار شد و مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی در این همایش با اعلام آمار نگرانکننده از وضعیت جمعیت استان گفت: هماکنون ۱۲ و ششدهم درصد از جمعیت استان را سالمندان تشکیل میدهند که این رقم معادل ۱۱۲ هزار نفر است.
محمدرضا کاظمزاده با اشاره به تمرکز جمعیت سالمندان در استان افزود: ۷۰ درصد از این جمعیت در سه شهرستان بجنورد، شیروان و اسفراین ساکن هستند.
وی بااشاره به روند رو به رشد سالمندی در کشور و استان افزود: در حال حاضر ۱۳ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، اما پیشبینیها نشان میدهد که تا سال ۱۴۳۰ این آمار به ۳۳ درصد خواهد رسید که ضرورت برنامهریزیهای کلان را دوچندان میکند.
مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی در ادامه به خدمات ارائه شده به این قشر اشاره کرد و گفت: هماکنون ۵ مرکز روزانه سالمندان در استان فعال است که خدماتی در حوزههای آموزشی، فرهنگی، مشارکتهای اجتماعی و همچنین خدمات بهداشتی و درمانی به سالمندان ارائه میدهند.
کاظمزاده اولویت اصلی سازمان بهزیستی را توانمندسازی و استقلال پایدار سالمندان در جامعه عنوان کرد و افزود: سالمندان گنجینههای تجربهاند و با تکیه بر توانمندیهای بالای آنان میتوان برای توسعه جامعه بهره برد.
گفتنی است چهارم تا نهم مهرماه به عنوان هفته سالمند نامگذاری شده است.