به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دلسوختگان اهل‌بیت (ع) قم در هفته هفتم لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در دیداری خانگی به مصاف مس سونگون ورزقان می‌رود.

این دیدار فردا جمعه دهم مهر از ساعت ۱۶ در سالن ۲ هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار می‌شود و دلسوختگان در تلاش است با استفاده از امتیاز میزبانی، جایگاه خود را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشد.

دلسوختگان اهل‌بیت (ع) قم در حال حاضر با دو پیروزی، یک تساوی و ۳ شکست از بازی‌های قبلی، ۷ امتیازی است و در رده نهم جدول قرار دارد و مس سونگون ورزقان نیز با ۱۲ امتیاز در جایگاه چهارم ایستاده است.