پخش زنده
امروز: -
متخصصان یک شرکت دانشبنیان، با تکیه بر زیرساختهای تخصصی، نیروی انسانی توانمند و توسعه روشهای آزمون، در کنار ارائه خدمات آزمایشگاهی، طرحهای تحقیقاتی و فناورانه در بخش تخصصی تولید را اجرا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، روشهای آزمون، اجرای طرح های دانشبنیان، پژوهشهای کاربردی و پاسخگویی به مسائل واقعی بخش تولید، بخشی از فعالیتهای تخصصی آن را تشکیل میدهد.
وی افزود: توسعه خدمات آزمایشگاهی دانشبنیان، زمانی میتواند نقش مؤثری در پشتیبانی از تولید و پژوهش ایفا کند که در کنار زیرساخت و تجهیزات تخصصی، از دانش فنی، نیروی انسانی توانمند و قابلیت توسعه روشهای آزمون نیز برخوردار باشد؛ رویکردی که در فعالیتهای مجتمع آزمایشگاهی کیفیت آزمای جنوب دنبال شده است.
به گفته مهدیزاده، این مجموعه دانشبنیان، با برخورداری از دو مرکز مجهز و تخصصی در استان هرمزگان، متشکل از واحدهای بیولوژی، کشاورزی، استاندارد، محیط زیست، بهداشت حرفهای و آموزش، خدمات تخصصی آزمون و تست آزمایشگاهی ارائه میدهد.
این فعال فناور، با اشاره به رویکرد مسئلهمحور این مجموعه در ارائه خدمات آزمایشگاهی اظهار کرد: کیفیت آزمای جنوب در کنار ارائه خدمات تخصصی آزمایشگاهی، در زمینه توسعه روشهای آزمون، اجرای پروژههای دانشبنیان، پژوهشهای کاربردی و پاسخگویی به مسائل واقعی بخش تولید نیز فعالیت میکند.
وی افزود: این مجموعه صرفاً یک آزمایشگاه مجهز نیست؛ بلکه یک مجموعه دانشبنیان و مسئلهمحور است که هم از توان فنی و تخصصی برخوردار است و هم میتواند با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی خود، پروژههای تخصصی و فناورانه را اجرا کند.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان کیفیت آزمای جنوب با تأکید بر نقش نیروی انسانی متخصص در ارائه خدمات آزمایشگاهی ادامه داد: توانمندی یک آزمایشگاه صرفاً با تعداد یا تنوع تجهیزات آن سنجیده نمیشود و دانش تخصصی نیروی انسانی، تجربه اجرایی و توان توسعه روشهای آزمون، بخش مهمی از ظرفیت واقعی یک مجموعه آزمایشگاهی را شکل میدهد.
مهدیزاده گفت: تلاش ما این است که تجهیزات و زیرساختهای آزمایشگاهی در کنار دانش و تجربه کارشناسان قرار گیرد تا مجموعه بتواند در حل مسائل تحلیلی و زیستی پیچیده نیز نقشآفرینی کند و پاسخ متناسبی برای نیازهای تخصصی مشتریان و بخش تولید ارائه دهد.
وی با اشاره به بخشی از ظرفیتهای تخصصی این مجموعه در حوزههای کشاورزی، امنیت غذایی و آبزیپروری عنوان کرد: در این حوزهها، نیاز به خدمات آزمایشگاهی دقیق و تخصصی، صرفاً به انجام یک آزمون محدود نمیشود و در بسیاری از موارد، تفسیر نتایج، شناخت مسئله، انتخاب روش مناسب آزمون و برخورداری از تجربه اجرایی اهمیت ویژهای دارد.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان کیفیت آزمای جنوب افزود: ظرفیتهای موجود در این مجموعه میتواند برای اجرای پروژههای تحقیقاتی و کاربردی، توسعه و اعتبارسنجی روشهای آزمون و پاسخگویی به نیازهای تخصصی صنایع، مراکز پژوهشی و بخشهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.
مهدیزاده با اشاره به ظرفیت این مجموعه برای اجرای پروژههای تخصصی اظهار کرد: یکی از زمینههای مهم فعالیت ما، پذیرش و اجرای پروژههایی است که نیازمند ترکیبی از تجهیزات آزمایشگاهی، نیروی انسانی متخصص و تجربه اجرایی هستند و نمیتوان آنها را صرفاً در قالب خدمات آزمونهای روزمره تعریف کرد.
وی ادامه داد: توسعه روشهای تخصصی جدید و تقویت ظرفیتهای تحقیقاتی و فناورانه از جمله مسیرهایی است که میتواند دامنه خدمات آزمایشگاهی را گسترش دهد و امکان پاسخگویی به نیازهای جدید صنایع و بخش پژوهش را فراهم کند.
مهدیزاده همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت آزمایشگاههای تخصصی مستقر در مناطق مختلف کشور تأکید کرد و گفت: وجود آزمایشگاههای توانمند در مناطق مختلف، بهویژه در جنوب کشور، این امکان را ایجاد میکند که بخشی از نیازهای تخصصی صنایع و مراکز تولیدی در همان منطقه پاسخ داده شود و در پروژههای ملی و تحقیقاتی نیز از ظرفیت این مجموعهها استفاده شود.
وی افزود: کیفیت آزمای جنوب آمادگی دارد ظرفیت نیروی انسانی متخصص، زیرساختهای آزمایشگاهی و تجربه اجرایی خود را در پروژههای تحقیقاتی، بینآزمایشگاهی و تخصصی به کار گیرد و در زمینه توسعه خدمات و روشهای آزمون نیز همکاری داشته باشد.