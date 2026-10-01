بیست‌وهشتمین مانور جهادی «مهتاب» با هدف شناسایی انشعابات غیرمجاز، پایش و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق در استان مرکزی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیست‌وهشتمین مانور جهادی «مهتاب» با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی، پایش شبکه، شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و ارتقای پایداری شبکه توزیع برق، در استان مرکزی آغاز شد.

بنا بر اعلام شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی، در این مانور، گروه‌های عملیاتی و بازرسی شرکت با حضور میدانی در نقاط مختلف استان، پایش شبکه، بررسی تجهیزات اندازه‌گیری، شناسایی مصارف غیرمجاز و اصلاح موارد دارای اشکال را در دستور کار قرار داده‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به استمرار اجرای طرح ملی مهتاب در استان مرکزی گفت: این طرح با هدف مدیریت و کنترل مصرف برق، پایش شبکه، اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری، شناسایی مصارف غیرمجاز و افزایش پایداری شبکه، با حضور مستمر اکیپ‌های اجرایی در حال اجراست.

محمد نیکویی افزود: از ابتدای سال تا پنجم مهرماه ۱۴۰۵، اجرای اقدامات میدانی و تخصصی در قالب طرح ملی مهتاب، به ثبت کاهش حدود ۷۶ مگاواتی توان مصرفی در استان مرکزی منجر شده است.

او گفت: در این مدت، ۴۸ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۴۱۳ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شده و در کنار آن، ۹ هزار و ۴۰۴ دستگاه کنتور تعویض و اصلاح و ۶ هزار و ۸۵۴ مورد انشعاب غیرمجاز نیز جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ابراز داشت: در همین بازه زمانی، ۱۶ هزار و ۳۷۳ دستگاه کنتور دیجیتالی آزمایش و پایش، ۳۶ کیلومتر کابل غیرمجاز جمع‌آوری و ۱۵ هزار و ۳۸۶ حلقه چاه آب نیز پایش و بررسی شده است.

نیکویی گفت: همچنین ۱۳ هزار و ۳۲۱ دستگاه کنتور جدید در چارچوب اقدامات طرح مهتاب نصب شده است که مجموعه این اقدامات، نقش مؤثری در کنترل بار شبکه، کاهش تلفات و مدیریت مصرف برق داشته است.