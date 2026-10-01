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رئیس سبک ذن کیوکوشین کاراته گفت: در این دوره حدود ۶۰۰ ورزشکار از ۲۰ استان کشور در ردههای سنی مختلف با یکدیگر رقابت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید شهریار از حضور ۶۰۰ ورزشکار از ۲۰ استان کشور در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی این رشته در پردیس خبر داد.
وی افزود: مسابقات در بخش بانوان و آقایان و در حدود ۲۵ وزن برگزار میشود و نفرات برتر برای حضور در اردوی تیم ملی و اعزام به مسابقات جهانی ژاپن انتخاب خواهند شد.
شهریار بیان کرد: مسابقات جهانی سال ۲۰۲۷ با حضور ورزشکارانی از حدود ۵۰ کشور در ژاپن برگزار میشود و هدف از برگزاری این رقابتها، شناسایی و آمادهسازی نفرات برتر برای حضور در این مسابقات است.