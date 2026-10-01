به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید شهریار از حضور ۶۰۰ ورزشکار از ۲۰ استان کشور در پنجمین دوره مسابقات قهرمانی این رشته در پردیس خبر داد.



وی افزود: مسابقات در بخش بانوان و آقایان و در حدود ۲۵ وزن برگزار می‌شود و نفرات برتر برای حضور در اردوی تیم ملی و اعزام به مسابقات جهانی ژاپن انتخاب خواهند شد.

شهریار بیان کرد: مسابقات جهانی سال ۲۰۲۷ با حضور ورزشکارانی از حدود ۵۰ کشور در ژاپن برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این رقابت‌ها، شناسایی و آماده‌سازی نفرات برتر برای حضور در این مسابقات است.