به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گزارش «تحلیل آینده‌نگر تأثیرات هوش مصنوعی بر نهاد خانواده» با رویکردی میان‌رشته‌ای، پیامد‌های چندبعدی این فناوری را بر ساختار خانواده ایرانی بررسی کرده است. این پژوهش تصریح می‌کند: اگرچه هوش مصنوعی نقطه عطفی در تحول اجتماعی است، اما خط‌مشی‌های توسعه آن تاکنون بیش از آنکه بر ابعاد فرهنگی و عاطفی متمرکز باشند، بر بهره‌وری صنعتی و رشد اقتصادی تأکید داشته‌اند و بدین ترتیب، نهاد خانواده را در اولویت‌های اثرگذاری قرار نداده‌اند.

از ازدواج‌های آماری تا طلاق‌های سریع

در این گزارش هشدار داده شده است : سکوهای همسرگزینی مبتنی بر هوش مصنوعی با تقلیل روابط انسانی به «معادلات آماری» و حذف مؤلفه‌های عاطفی و معنایی، پیوند‌های زناشویی را بی‌ریشه می‌کنند. همچنین ورود چت‌بات‌های مشاوره‌گر به حوزه‌های تعارضات زناشویی، در غیاب چارچوب‌های اخلاقی، می‌تواند طلاق را به گزینه‌ای «سریع و بی‌هزینه» تبدیل کرده و تاب‌آوری زوج‌ها را در برابر چالش‌ها تضعیف کند.

تغییر پارادایم والدگری و تهدید حریم خصوصی

این پژوهش در مورد حوزه فرزندآوری اشاره می‌کند که جایگزینی تجربه زیسته و رابطه عاطفی والد-کودک با الگوریتم‌های هوش مصنوعی، منجر به دلبستگی‌های ناپایدار و درک عددی کودک از خویشتن می‌شود. علاوه بر این، ورود دستیار‌های صوتی و تحلیل‌گر‌های رفتاری به محیط خانه، حریم خصوصی را به فضایی نظارت‌شونده تبدیل کرده است که جمع‌آوری داده‌های خانوادگی بدون آگاهی، امنیت روانی و اعتماد درون‌خانوادگی را فرسوده می‌کند.

راهکار‌های تقنینی و نظارتی

مرکز پژوهش‌های مجلس برای مقابله با این آسیب‌ها، راهکار‌های متعددی را پیشنهاد داده است، از جمله:

۱. اصلاح قوانین: الزام به شفافیت الگوریتم‌های پلتفرم‌های همسرگزینی و ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از داده‌های حساس خانوادگی.

۲. الزامات قانونی:* گنجاندن اجباری «پیوست خانواده» در طرح‌های ملی هوش مصنوعی و تصویب مقررات ویژه صیانت از حریم خصوصی دیجیتال خانواده.

۳. نظارت ساختاری: ایجاد کارگروهی مستقل در وزارت کشور با مشارکت نهاد‌های فرهنگی و قضایی برای رصد روند‌های آسیب‌زای فناوری بر خانواده.

۴. حمایت‌های سیاستی: اختصاص بودجه ویژه برای توسعه ابزار‌های خانواده‌محور و ارتقای سواد فناورانه خانواده‌ها در نظام آموزشی.

این گزارش در نهایت خواستار اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و ایجابی توسط حاکمیت شد تا پیامد‌های درازمدت و بین‌نسلی هوش مصنوعی بر اساس اقتضائات فرهنگی جامعه ایرانی-اسلامی مدیریت شود.