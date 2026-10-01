معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان بدره ایلام در حوزه گردشگری، از حمایت ویژه این وزارتخانه برای توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بهروز ندایی از ظرفیت‌های گردشگری مناطق نمونه گردشگری تنگه کافرین، کلم و پشته ارشت دیدن کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های طبیعی، گردشگری و زیرساخت‌های این مناطق قرار گرفت.

بهروز ندایی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از همه سرمایه‌گذاران بومی و غیربومی برای سرمایه‌گذاری در شهرستان بدره دعوت و تاکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی آمادگی کامل دارد از طرح‌های گردشگری حمایت کند.