ویزیت رایگان ۵۰۰ نفر در اردوی جهادی پزشکی اهر
همزمان با هفته بسیج و اجرای برنامههای محرومیتزدایی اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی با ارائه خدمات رایگان به حدود ۵۰۰ نفر از ساکنان محله انصار اهر برگزار شد.
در این برنامه شهروندان از خدمات پزشکی در حوزههای متخصص داخلی، پزشک عمومی، روان شناسی، زنان و زایمان، دندانپزشکی، مغز و اعصاب، ارتوپدی و سایر خدمات درمانی بهرهمند شدند.
برگزاری این اردوها با هدف تسهیل دسترسی اقشار کمبرخوردار به خدمات پزشکی و گامی در مسیر محرومیتزدایی و ارتقای سلامت جامعه انجام میشود.