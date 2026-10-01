همزمان با هفته بسیج و اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی با ارائه خدمات رایگان به حدود ۵۰۰ نفر از ساکنان محله انصار اهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، اردوی جهادی پزشکی اهر به همت بسیج سازندگی و جامعه پزشکی شهرستان اهر در مسجد باب‌الحوائج محله انصار برپا شد و جمعی از پزشکان متخصص و عمومی خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه کردند.

در این برنامه شهروندان از خدمات پزشکی در حوزه‌های متخصص داخلی، پزشک عمومی، روان شناسی، زنان و زایمان، دندانپزشکی، مغز و اعصاب، ارتوپدی و سایر خدمات درمانی بهره‌مند شدند.

برگزاری این اردو‌ها با هدف تسهیل دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات پزشکی و گامی در مسیر محرومیت‌زدایی و ارتقای سلامت جامعه انجام می‌شود.