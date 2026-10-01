با فعالیت تدریجی سامانه بارشی از فردا، جمعه دهم مهر هوای خوزستان بارانی می شود و پای ابرها و تند بادها به استان باز می شود.

ابرناکی و وزش تندبادها از فردا، جمعه دهم مهر در خوزستان، به واسطه فعالیت تدریجی سامانه بارشی

ابرناکی و وزش تندبادها از فردا، جمعه دهم مهر در خوزستان، به واسطه فعالیت تدریجی سامانه بارشی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی فردا، جمعه دهم مهر، بتدریج استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار می‌گیرد که تا اوایل روز دوشنبه، سبب ابرناکی و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندباد‌های لحظه‌ای در اغلب نقاط استان و رگبار و رعد و برق (بویژه روز شنبه)، در نیمه شمالی تا بخش‌های مرکزی و شرقی و ارتفاعات استان خواهد شد.

در سایر مناطق نیز احتمال رگبار‌های نقطه‌ای و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

همچنین به واسطه شدت وزش باد از اواسط تا اواخر وقت فردا، جمعه در بخش‌های غربی، جنوب غربی، جنوبی و مرکزی استان احتمال برخاستن گردوخاک محلی نیز وجود دارد.

طی امروز افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما و سپس طی روز‌های جمعه و شنبه روند کاهش دما در سطح استان مورد انتظار است.

همچنین جریانات مرطوب جنوبی از اواخر وقت پنجشنبه تا اواسط وقت یکشنبه بتدریج در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی و تا حدودی مناطق شمالی استان، موجب افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد. شمال خلیج فارس نیز طی روز‌های جمعه و شنبه مواج خواهد بود.

در شبانه روز گذشته امیدیه و هندیجان با دمای ۴۱.۳ و ایذه با دمای ۱۶.۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۹.۲ و کمینه دمای ۲۳ درجه سانتیگراد رسیده است. "