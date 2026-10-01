معاون تبلیغ حوزه علمیه قم از رشد چشمگیر مدارس امین در قم خبر داد و گفت: تعداد این مدارس از ۱۰ مدرسه در سال گذشته به بیش از ۷۰ مدرسه در سال جاری رسیده است.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، جلسه توجیهی مدیران مدرسه امین قم صبح امروز برگزار شد.

معاون تبلیغ حوزه علمیه قم از رشد چشمگیر مدارس امین در قم خبر داد و گفت: تعداد این مدارس از ۱۰ مدرسه در سال گذشته به بیش از ۷۰ مدرسه در سال جاری رسیده است.

حجت الاسلام حسین مردانپور درباره مدارس امین قم گفت: در مدارس امین نوع یک، طلبه شاغل در آموزش وپرورش با تأیید این نهاد و همکاری حوزه علمیه، به عنوان مدیر مدرسه منصوب و حکم او توسط آموزش و پرورش صادر و این مدیر همراه با یک برنامه جامع عملیاتی در مدارس ایفای نقش می‌کند.

وی افزود: این طرح سه سالی است در تمام مقاطع تحصیلی در استان قم اجرا و در حال حاضر ۴۳ مدرسه پسرانه و ۲۷ مدرسه دخترانه با طرح امین نوع یک سال تحصیلی جدید خود را آغاز کردند.

در ادامه این‌جلسه از کتاب معماری حکمرانی، تربیتی و تعالی مدارس امین رونمایی شد. این کتاب، بسته جامع آموزشی، تربیتی و فکری مدارس امین است که با همکاری مدیران این مدارس و حاصل بیش از ۲۵ سال تجربه در عرصه تعلیم وتربیت تدوین شده است.